Değeri tam 3 milyon dolar: Kraliçe gelmeden müzeden çaldılar

Bermuda kıyılarındaki 1592 tarihli İspanyol batığından çıkarılan 3 milyon dolar değerindeki zümrüt kaplı haç, 1975'te Kraliçe II. Elizabeth’in müze ziyareti öncesinde çalındı. Hırsızların yerine boyası bile kurumamış plastik bir maket koyduğu tarihi eser , aradan geçen yarım asra rağmen hala bulunamadı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönen eski İngiliz Donanması dalgıcı Teddy Tucker, 1955 yılında gerçekleştirdiği tarih yazacak bir dalışta San Pedro kalyonuna ait batığı keşfetti. Deniz tabanında 9 metre derinlikte ulaştığı hazineler arasında en dikkat çekici parça, 1592 yılından kalma paha biçilemez bir haç oldu.

22 ayar altından işlenen ve üzerinde 7 adet dev zümrüt yer alan tarihi eser , Smithsonian Enstitüsü uzmanlarınca o dönem 250 bin dolar değerle tescillendi. Söz konusu zümrüt haçın günümüzdeki maddi değerinin 3 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.

KRALİÇE GELMEDEN SAHTESİYLE DEĞİŞTİRDİLER

Keşfedildikten sonra Bermuda Hükümeti tarafından satın alınan ve Bermuda Denizcilik Müzesi bünyesinde sergilenen 'Tucker Haçı', 1975'te skandal bir soygunla kayıplara karıştı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in müzeyi ziyareti öncesinde rehberlik etmesi için çağrılan Teddy Tucker, vitrindeki eserin ucuz bir plastik kopyayla değiştirildiğini fark etti.

Elini haça sürdüğünde parmaklarına boya bulaşan Tucker, tarihi hırsızlığı anında açığa çıkardı. Soruşturmaya FBI ve Interpol dahil edilse de faillerin izine ulaşılamadı.

TAHRİBATIN İZİ SİLİNEMEDİ HAÇ HALA KAYIP

Dünya çapında büyük yankı uyandıran hırsızlığın ardından 7,6 cm büyüklüğündeki altın haç adeta sırra kadem bastı. Uluslararası polisiye operasyonlarına ve geçen onlarca yıla rağmen tarihin en büyük gizemlerinden biri çözülemedi.

Paha biçilemeyen Tucker Haçı günümüzde halakayıp. Kraliçe II. Elizabeth'in ise o dönemki ziyaret sırasında bu soygundan haberdar edilmediği aktarıldı.

Hayatını kaybettiği 2014 yılına dek 100'den fazla batık çıkaran Teddy Tucker, kayıplara karışan paha biçilemez eseri şu sözlerle anmıştı:

Teddy Tucker: "Tekrar bulunma umudu kalmamış olsa bile haç, hâlâ benim en değerli keşfim olmaya devam ediyor."