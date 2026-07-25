Hazine avından elleri boş dönerken son anda buldular: 1400 yıllık paha biçilemez eserleri çıkardılar

İngiltere’de metal detektörüyle arama yapan iki arkadaş tarlada yürüdükleri sırada bin 400 yıllık som altından yapılma ve grena taşı kakmalı iki nadir Anglo-Sakson eseri çıkardı.

İngiltere’nin Batı Wiltshire bölgesinde gerçekleşen olayda arama yapan Paul Gould ile Christopher Philips isimli iki amatör detektörcü 6. ve 8. yüzyıllar arasından kaldığı belirlenen altın parçalar buldu.

Gün boyu eli boş kalınca eve dönmeye hazırlanan ekipten Gould, aracına yöneldiği sırada toprağın altından gelen güçlü sinyali fark etti. Toprağı kazan detektörcü grena taşı kakmalı yuvarlak altın parçayı yüzeye çıkardı.

KARGA KAFASI SAVAŞI SİMGELİYOR

İlk keşfin hemen ardından birkaç metre uzaklıkta arama yapan Philips ise gözleri yine kırmızı grena taşından işlenmiş altın karga kafasını topraktan çıkardı. Anglo-Sakson ve İskandinav kültüründe karga figürünün savaşı, kaderi ve elit savaşçıları temsil ettiği biliniyor. Yetkililer iki parçanın da yüksek statülü bir yöneticiye ait tören kabı ya da savaş miğferi süslemesi olabileceğini değerlendiriyor.

ARAMALAR ANINDA DURDURULDU

Eserlerin ulusal önemde bir hazineye ait olabileceğini anlayan ekip alandaki tüm kazı ve aramaları anında durdurdu. Durum hemen Wiltshire Alan Bulgu Görevlisi yetkililerine bildirildi. Sutton Hoo ve Staffordshire hazinelerindeki krallık kalıntılarıyla üslup benzerliği taşıyan parçalar detaylı inceleme için uzmanlara teslim edildi.