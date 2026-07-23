Tarihi batıktaki altınları tek tek çaldı: Milyon dolarlık vurguna konu olan sikkeler ele geçirildi

ABD'nin Florida eyaletinin doğu kıyısında yürütülen 1715 İspanyol hazine filosu batık kurtarma çalışmalarında skandal bir hırsızlık vakası gün yüzüne çıktı.

Florida Su Ürünleri ve Yaban Hayatını Koruma Komisyonu (FWC) ve FBI tarafından düzenlenen ortak operasyonda, piyasa değeri 1 milyon doların üzerinde olan 37 adet çalıntı altın sikke ele geçirildi. Soruşturma kapsamında hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen kurtarma ekibi üyesi Eric Schmitt hakkında hukuki süreç başlatıldı.

TARİHİ BATIĞIN GİZLENECEK YERİ KALMADI

İspanya krallığına altın ve gümüş taşırken 31 Temmuz 1715 tarihinde kasırgaya yakalanarak batan 11 İspanyol gemisi, yaklaşık 1 bin 500 denizciye mezar olmuştu.

Günümüzde bölgeye "Hazine Kıyısı" unvanını kazandıran ve okyanus tabanında hala 400 milyon dolar değerinde kargosu bulunduğu tahmin edilen batıkta, 2015 yılında geniş çaplı bir kurtarma çalışması yapıldı.

Ancak çalışmalarda görev alan Schmitt ailesinin bulduğu 101 altın sikkenin sadece 51 adedi resmi kayıtlara geçirildi.

DİJİTAL ADLİ TIP FOYASINI ORTAYA ÇIKARDI

Geriye kalan 50 sikkeyi yetkililerden saklayan Eric Schmitt, 2023 ve 2024 yıllarında bu tarihi eserleri kural dışı yöntemlerle satmaya başladı. Zanlının hileleri bununla da sınırlı kalmadı. 2016 yılında sakladığı 3 sikkeyi yeniden deniz tabanına yerleştiren Schmitt, bunları yeni bulmuş gibi göstererek herkesi yanıltmayı başardı.

Haziran 2024 tarihinde başlayan soruşturmada en kritik gelişme, Fort Pierce'taki bir konutta çekilen fotoğrafların dijital adli tıp incelemesiyle yaşandı. Fotoğrafların meta verileri ve konum bilgileri tespit edilerek hırsızlık ağı çözüldü.

13 SİKKE HALA KAYIP DURUMDA

Genişletilen arama izinlerinin ardından bir müzayede evinde el konulan 5 sikke ile birlikte toplam 37 altın sikke kolluk kuvvetlerince kurtarıldı. Yetkililer, kurtarılan 37 sikkenin Florida yasalarına uygun olarak devlet koruyucularına iade edileceğini bildirdi.

Çalıntı mal ticareti yapmakla suçlanan Eric Schmitt yargılanmayı beklerken, olaya konu olan 13 sikkenin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.