Betona gömülü sandıktan 30 kilo saf altın çıktı: Ortadan kaybolunca herkes davalık oldu

Avusturya'nın Viyana kentindeki eski bir villanın bodrumunda tadilat yapan tesisatçı, betona gömülü metal sandık içinde 30 kilogramlık saf altın Mozart sikkesi buldu. Piyasa değeri 2,3 milyon euroyu bulan definenin hemen ardından ortadan kaybolması tarafları mahkemelik etti.

BETON ZEMİNDEN ÇIKAN İP MİLYONLUK SERVETİ GETİRDİ

Viyana'nın Penzing bölgesinde yer alan tarihi bir villada yürütülen yıkım ve tadilat çalışmaları sırasında büyük bir sürpriz yaşandı. Şantiyede görev yapan tesisatçı, beton zeminden dışarı uzanan gizemli bir ip fark etti. İpi çekmeyi başaramayınca kürekle zemini kazan işçi, betona gömülmüş metal bir sandığa ulaştı.

Sandığı açan çalışanlar, içinde 30 kilogram saf altın bulunan yüzlerce Mozart sikkesiyle karşılaştı. Piyasa değerinin 2,3 milyon euro civarında olduğu hesaplanan servetin, kiloluk referans değerinin ise 77 bin euro seviyesinde seyrettiği saptandı.

BİR GÜN ÖNCEKİ İŞÇİ ÇÖP SANIP GEÇTİ

Skandal gelişmenin yaşandığı şantiyede tesadüfler zinciri dikkat çekti. Tesisatçıdan sadece bir gün önce aynı alanda çalışan başka bir işçinin de zemindeki ipi gördüğü, ancak atık veya çöp zannederek dikkate almadığı öğrenildi.

Olayın tanıklarından biri olan tesisatçının arkadaşı, "Böyle bir şey gerçekten inanılmaz. 15 yaşımdan beri şantiyelerdeyim. Arada sırada birkaç bozuk para bulursun ama böyle bir keşif inanılmaz" diyerek yaşanan şaşkınlığı dile getirdi.

HİPERENFLASYONDAN KAÇAN TARİHİ SERVET

Uzmanlar, hazinenin 100 yıl önce yaşandığı tahmin edilen ekonomik çalkantılar döneminde çimentoya gömüldüğünü değerlendiriyor. Avusturya kronunun eridiği 1920'li yıllar veya İkinci Dünya Savaşı öncesindeki finansal kriz ortamında servetini korumak isteyen bir kişinin, kağıt paralar erirken fiziki altını zemine sakladığı tahmin ediliyor.

Orijinal ambalajında muhafaza edilen ve üzerinde Mozart büstü yer alan sikkelerin, numizmatik koleksiyon değeri sayesinde ham metal fiyatının da üstüne çıkabileceği belirtiliyor.

SANDIK BİR ANDA BUHAR OLDU

Ancak büyük keşfin ardından yaşananlar olayı tam bir hukuki kördüğüme sürükledi. Gün ışığına çıkarıldıktan kısa süre sonra servet dolu sandık şantiyeden ortadan kayboldu.

Avusturya yasalarına göre bu hazineyi bulan kişinin 766 bin euro ile 1,15 milyon euro arasında değişen yasal pay alma hakkı bulunuyor. Sandığı kendisinin aldığına yönelik suçlamaları reddeden villa sahibi ise definenin varlığından haberdar olmadığını iddia etti. Kaybolan sandığın izi sürülemeyince dev servetin paylaşımı konusunda taraflar adliyelik oldu.