Dağda mayın ararken ülkenin en eski ateşli silahını buldular: Tam 600 yıllık!

Güney Kore'de askeri birliklerin Geumseong Dağı'nda yürüttüğü mayın taraması, tarihin akışını aydınlatan benzersiz bir keşfe sahne oldu. Arazide dedektörle çalışan askerlerin tesadüfen bulduğu 600 yıllık bronz ateş tüpünün, ülkenin en eski barutlu silahı olduğu kesinleşti.

DEDEKTÖR TARAMASINDA ÇIKTI

Askeri ekiplerin 2023 yılında yürüttüğü rutin mayın arama faaliyetinde ulaşılan metal nesne, uzmanlar tarafından kapsamlı incelemeye alındı. Yapılan metalürjik ve epigrafik analizlerin ardından Kore Miras İdaresi ile Naju Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü eserin orijinalliğini resmen doğruladı.

Yaklaşık 25,4 santimetre uzunluğundaki eserin günümüz tartımlarında 1 kilogram ağırlığında olduğu saptandı. Gövde üzerine kazınan 28 karakterlik yazıt ise "Jeongsa yılının 12. ayında Hwangja Hwatong yapıldı. Ağırlığı bir geun ve 14 nyang'dır. Noksa An Hyu-bo tarafından denetlenmiş, zanaatkar Seok tarafından yapılmıştır" ifadelerini taşıyor. Araştırmacılar metindeki Hwangja ibaresinin silah sınıfını, Noksa unvanının ise denetçi makamını temsil ettiğini kaydetti.

ALTI YÜZYILLIK DÖNGÜ VE TARİH

Geleneksel 60 yıllık döngü takvimindeki 57. yıla işaret eden kayıtlar, üretimin 1377 veya 1437 yılında yapıldığını ortaya koyuyor. Tarihlendirme tartışmalarına değinen Kore Miras İdaresi resmi açıklamasında, "Hangi yıl olursa olsun, Kore'de bulunan en eski barutlu silahtır" değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer açıklamanın devamında, "Geç Goryeo ve Erken Joseon dönemlerine ait barutlu silahların somut örnekleri son derece nadirdir, bu da onu miras açısından oldukça değerli kılmaktadır" ifadesini vurguladı.

TARİHSEL BOŞLUĞU DOLDURAN BULGU

Keşfin bilimsel boyutuna dikkat çeken Naju Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü Direktörü Cho Mi-soon, "Bu, muazzam akademik, tarihi ve kültürel değere sahip olağanüstü bir keşiftir. Ateşli silahlara ait somut eserlerin son derece nadir olduğu Geç Goryeo ve Erken Joseon hanedanlıkları arasındaki kritik bir geçiş dönemine aittir" dedi. Kore Askeri Müzesi Eski Müdür Yardımcısı Lee Sang-hoon ise buluntunun ülkenin silah sanayisi tarihindeki kritik bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

KORSANLARA KARŞI DAĞ SAVUNMASI

Bölgenin stratejik konumunu değerlendiren Akademik Araştırma Başkanı Eo Changsun, Geumseong Dağı'nın Japon korsanlarına karşı doğal bir kale işlevi gördüğünü belirtti. Korsanların yağma amacıyla Yeongsan Nehri boyunca ilerlediği dönemde, askeri birliklerin vadiyi korumak için yüksek tepelere ateşli silahlar yerleştirdiği kayıtlara geçti.

Çin'de 9. yüzyılda Daoist simyacıların bulduğu barut teknolojisi, 10. yüzyıldaki bambu tüplerden sonra 1200'lerin sonunda metal silahlara evrildi. Kore Yarımadası'nda 14. yüzyılda yaygınlaşan bu teknoloji, bilim insanı Choi Mu-Seon öncülüğünde 1377 yılında kurulan barutlu silahlar idaresiyle kurumsal nitelik kazandı.