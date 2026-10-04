Zengin sınıfın sırrı 7 asır sonra ifşa oldu: Tuvaletin dibinden çıktı!

Almanya'nın Paderborn kentinde Orta Çağ'dan kalma bir tuvaletin dibinde yaklaşık 700-800 yıllık bir balmumu defter bulundu. Neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşan defterde Latince notlar yer alıyor.

700 YILLIK DEFTER TUVALETİN DİBİNDEN ÇIKTI

Buluntu, Paderborn'un tarihi merkezinde yeni bir belediye binası için yapılan kazılar sırasında ortaya çıktı. Arkeologlar, Marienplatz ile Abdinghofstraße arasındaki bölgede Aralık 2024'ten beri çalışma yürütüyor.

Kazılarda Orta Çağ'a ait beş tuvalet bulundu. Defter ise bunlardan birinin içinde; çömlek parçaları, tekstil, sepetler, tahta kaplar ve bir bıçakla birlikte ortaya çıkarıldı. Vestfalya-Lippe Bölgesel Birliği (LWL), buluntuyu 12 Mayıs 2026'da duyurdu.

TOPRAĞIN İÇİNDEN ÇIKINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

LWL konservatörü Susanne Bretzel, defterin ilk bulunduğunda fark edilmediğini belirtti. Nemli bir toprak yığınının içinde bulunan nesne, Münster'deki restorasyon atölyesinde temizlenirken ortaya çıktı.

Defterin sayfalarının yer altında birbirine sıkıca kapanmış olması, içeriye neredeyse hiç kir girmemesini sağladı. Ahşap tabletler de ciddi şekilde zarar görmedi ve balmumu büyük ölçüde korundu.

ONU KORUYAN ŞEY TUVALET OLDU

Araştırmacılara göre defterin tuvalette bulunması, korunmasında önemli rol oynadı. Kapalı tuvaletlerdeki nemli ve oksijensiz ortam, ahşap, deri ve balmumu gibi organik malzemelerin çürümesini yavaşlatabiliyor.

Lübeck ve Lüneburg'da da suyla doymuş toprak sayesinde benzer buluntular korunmuştu ancak bu örneklerde yalnızca parçalar günümüze ulaşmıştı. Araştırmacılar, Kuzey Ren-Vestfalya'da bu kadar eksiksiz bir Orta Çağ defterinin daha önce bulunmadığını belirtiyor.

YAZILIP SİLİNEBİLEN BİR DEFTER

Defter, balmumuyla kaplanmış ahşap tabletlerden oluşuyor. Kabartmalı deri kapağıyla yaklaşık 10 x 7,5 santimetre ölçülerindeki defterin içindeki tabletler 8,6 x 5,5 santimetre büyüklüğünde.

On sayfadan sekizi iki taraflı balmumuyla kaplı. İlk ve son sayfalarda ise yalnızca bir yüzey kullanılmış.

LWL konservatörü Bretzel, kullanılan kalemin bir ucunun yazı yazmak, diğer ucunun ise balmumunu düzleştirerek yazıyı silmek için tasarlandığını belirtti. Böylece tabletler tekrar tekrar kullanılabiliyordu.

LATİNCE NOTLAR BİR TÜCCARA İŞARET EDİYOR

Defterdeki Latince yazıların farklı yönlerde ilerlediği ve tamamının aynı kişi tarafından yazılmış olabileceği belirtiliyor. Bu durum, defterin resmi bir kayıt yerine günlük notlar için kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.

Paderborn'daki LWL şehir arkeoloğu Sveva Gai, defterin sahibinin eğitimli üst burjuvaziden yerel bir tüccar olabileceğini değerlendiriyor. Latince kullanılması ve yazının özellikleri, defterin 13. yüzyıl ile 14. yüzyılın sonları arasına tarihlendirilmesini sağlıyor.

İlk değerlendirmelere göre defterde ticari işlemler ve kişisel notlar bulunuyor olabilir.

TUVALETTEKİ İPEK PARÇALARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Aynı tuvalette ipek kumaş parçaları da bulundu. Bu parçaların tuvalet kağıdı olarak kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Defterin tuvalete nasıl girdiği ise henüz bilinmiyor. Sveva Gai, nesnenin kazara tuvalete düşmüş olabileceğini belirtti.

ŞİMDİ SIRA GİZLİ YAZILARDA

Uzmanlar, Orta Çağ Latincesi el yazısının okunmasının kolay olmadığını belirtiyor. Öncelikle koruma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor.

Earth.com'un haberine göre, araştırmacılar ayrıca modern görüntüleme yöntemleriyle balmumu tabakasının altında daha eski yazı izleri olup olmadığını araştırmayı planlıyor. Bu izlerin bulunması halinde defterin farklı dönemlerde kullanıldığı anlaşılabilecek. Araştırmaların ardından defterin Paderborn'daki İmparatorluk Sarayı Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.