ChatGPT abonelik ücretlerine zam geldi

Yaklaşık üç yıldır aynı seviyede kalan mobil abonelik ücreti, web üzerinden sunulan ve 20 dolar olarak sabit kalan ChatGPT Plus fiyatına kıyasla önemli bir yerel fiyat avantajı sağlıyordu. Son güncellemeyle birlikte bu avantaj büyük ölçüde ortadan kalktı. Fiyat değişikliğinin hem iOS App Store hem de Android uygulamasında uygulanmaya başladığı belirtiliyor.

CHATGPT PRO DA ZAMLANDI

Fiyat artışından etkilenen bir diğer abonelik paketi ise ChatGPT Pro oldu. Daha yüksek kullanım limitleri sunan Pro aboneliğinin Türkiye fiyatı 7.999,99 TL'den 9.999,99 TL'ye yükseldi.

CHATGPT GO FİYATI DEĞİŞMEDİ

Öte yandan giriş seviyesi abonelik olarak sunulan ChatGPT Go paketinde herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Paket, web üzerinden 6 dolar, mobil uygulamalarda ise 249,99 TL fiyatla sunulmaya devam ediyor.