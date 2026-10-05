Bulgaristan'da ülke çapında bomba alarmı! Çok sayıda okul ve kamu binası tahliye edildi

Bulgaristan'ın farklı bölgelerinde çok sayıda kamu kurumu, adliye, okul ve eğitim kuruluşuna yönelik bomba tehditleri ülke genelinde alarma neden oldu. Elektronik posta yoluyla gönderilen ihbarların ardından bazı binalar boşaltılırken, polis ekipleri çok sayıda noktada güvenlik araması gerçekleştirdi.

Bulgaristan makamlarının açıklamalarına göre tehditler tek bir kentle sınırlı kalmadı. Sofya, Haskovo, Plovdiv, Varna, Razgrad, Montana, Loveç, Burgaz, Köstendil, Dupnitsa, Kazanlık, Dobriç, Blagoevgrad ve Sliven başta olmak üzere birçok bölgede benzer ihbarlar alındı.

Şu ana kadar gerçekleştirilen kontrollerde gerçek bir patlayıcıya rastlanmadı. Buna rağmen tehditlerin kapsamı nedeniyle güvenlik protokolleri uygulanarak çok sayıda kurumda tahliye ve arama işlemleri yapıldı.

13 AYRI İHBAR

Haskovo bölgesinde durum özellikle dikkat çekti. Öğle saatlerine kadar 13 ayrı bomba ihbarı yapıldı. Haskovo Adliye Sarayı'nın yanı sıra kentteki dört okulun da tehdit mesajlarının hedefi olduğu bildirildi.

Dimitrovgrad'da üç okul, Meriçleri, İvanovo ve Radievo'daki eğitim kurumları ile İvaylovgrad ve Çernogorovo'daki anaokullarına da benzer mesajlar gönderildi.

Haskovo'daki bazı mesajlarda gönderen kendisini “Vilayat Miocynistan” olarak tanımladı. E-postalarda binalara patlayıcı yerleştirildiği ve belirli bir süre içerisinde patlama gerçekleştirileceği yönünde tehditler yer aldı. Mesajlarda ayrıca bıçaklı saldırı tehdidinin de bulunduğu bildirildi.

Ancak Bulgar makamları tarafından bu ismin gerçek bir örgütü temsil ettiğine ya da tehditlerin belirli bir terör örgütüyle bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

ADLİYELER VE KAMU KURUMLARI DA HEDEFTE

Tehdit dalgası yalnızca eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmadı.

Razgrad'da İl Mahkemesi ve İl Savcılığı'na bomba ihbarları ulaştı. Çalışanlar tahliye edilirken polis ekipleri binalarda arama yaptı.

Burgaz Adliye Sarayı da tehdit nedeniyle yaklaşık iki saat boyunca boşaltıldı. Güvenlik ekiplerinin yaptığı kontrollerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı ve bina daha sonra yeniden kullanıma açıldı.

Montana'da mahkeme binası, Loveç'te ise bölge yönetimi, belediye ve bir kamu kurumu tehditlerin hedefi oldu.

Kazanlık Belediye binasına da e-posta yoluyla bomba tehdidi gönderildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde herhangi bir tehlikeye rastlanmadı.

OKULLAR DA HEDEF ALINDI

Köstendil ve Dupnitsa'da toplam 7 bomba ihbarı kayda geçti. Dupnitsa'da iki okul ile üç anaokulu, Köstendil'de ise bir okul ve çeşitli kamu kurumlarının bulunduğu idari bina tehdit edildi.

Varna'da belediye binasının yanı sıra Ulusal Gelir Ajansı, sağlık kuruluşları, okullar ve anaokulları da tehdit mesajlarının gönderildiği kurumlar arasında yer aldı. Belediye çalışanları tedbir amacıyla binadan çıkarıldı.

Blagoevgrad'da bir polikliniğe yönelik ihbar nedeniyle doktorlar ve hastalar tahliye edildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli bir cisme rastlanmadı.

Dobriç'te ise hastane ve adliye binasına yönelik iki bomba tehdidi bildirildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bulgaristan'ın farklı kentlerinde neredeyse aynı zaman diliminde ortaya çıkan tehditler nedeniyle güvenlik birimleri alarma geçti. İhbarların önemli bölümünün e-posta üzerinden yapılması, mesajların kaynağı ve gönderenlerin kimliği konusunda soruşturma başlatılmasına neden oldu.

Yetkililer, tehditlerin gerçek olup olmadığını belirlemek amacıyla kurumlarda güvenlik kontrollerinin sürdürüldüğünü belirtirken, şu ana kadar yapılan aramalarda patlayıcı bulunduğuna dair bir bulgu ortaya çıkmadı.

Ülke genelinde çok sayıda farklı kurumun aynı yöntemle hedef alınması nedeniyle olayların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. Bulgar güvenlik birimlerinin, tehdit mesajlarının kaynağını ve arkasındaki kişi ya da kişileri belirlemek için inceleme yürüttüğü bildirildi.