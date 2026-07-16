Berlin'in ilk kadın başbakanı bir Türk olabilir! Elif Eralp'ın 12 Eylül'den Almanya'ya uzanan hikayesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Eylül 2026'da yapılacak Eyalet Meclisi seçimleri öncesinde siyasi tablo hızla değişiyor. Uzun süredir kenti yöneten Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kamuoyundaki destek kaybıyla zor bir döneme girerken, muhalefetteki Sol Parti (Die Linke) son kamuoyu yoklamalarında ilk sıraya yükseldi.

Bu yükselişin merkezindeki isim ise 45 yaşındaki hukukçu ve Berlin Eyalet Meclisi üyesi Elif Eralp oldu. Parti yönetimi, Eralp'i Berlin Eyalet Başbakanı adayı olarak belirledi. Seçimleri kazanması durumunda Eralp, hem Berlin'in ilk kadın hem de ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı ve belediye başkanı unvanını alacak.

Die Zeit'in aktardığı Infratest araştırmasına göre Sol Parti yaklaşık yedi buçuk yıl sonra ilk kez Berlin genelinde en fazla desteği alan parti konumuna ulaştı.

CDU'DAKİ KRİZ SOL PARTİ'Yİ ÖNE ÇIKARDI

Anketlerdeki değişimin arkasında, CDU'lu mevcut Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner'in özellikle kış aylarında yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi sırasındaki tutumu gösteriliyor. Wegner'in kriz sırasında tenis oynadığı, bunu kamuoyundan gizlediği ve daha sonra yaptığı bazı açıklamaların tartışma yaratması, hükümete yönelik güveni ciddi biçimde sarstı.

CDU-SPD koalisyonunun oy kaybettiği süreçte Sol Parti yalnızca CDU'yu değil, Yeşiller'i de geride bırakarak Berlin siyasetinin en güçlü alternatifi haline geldi.

"KIZIL BELEDİYE SARAYI GERÇEKTEN KIZIL OLMALI"

Sol Parti seçim kampanyasında Berlin'i "kızıl bir metropol" haline getirmeyi hedefliyor.

Kentte beş partinin birbirine yakın oy oranlarına sahip olması nedeniyle tek başına iktidar olasılığı düşük görülüyor. Bu nedenle Sol Parti'nin hükümet kurabilmesi için SPD ve Yeşiller ile koalisyon oluşturması gerekiyor.

Elif Eralp de bu hedefi, "Kızıl Belediye Sarayı artık gerçekten kızıl olmalı." sözleriyle özetliyor.

Buna karşılık CDU ise Sol Parti'yi antisemitizm, aşırı solculuk ve polis karşıtlığıyla suçlayarak seçim kampanyasının ana rakibi ilan etmiş durumda.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA KAMULAŞTIRMA PLANI VAR

Seçim sürecinin en önemli başlıklarından biri de Berlin'deki büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması.

2021 yılında yapılan halk oylamasında seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı bu öneriye destek vermişti. Ancak karar henüz uygulanmadı.

Elif Eralp ve partisi referandum sonucunun gecikmeden hayata geçirilmesini isterken, federal düzeyde muhalefet lideri Friedrich Merz'in kamulaştırmaları yasaklayacak bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtildi.

Eralp ise buna sert tepki göstererek, Berlin halkının sandıkta verdiği kararın federal siyaset tarafından geçersiz sayılmasını kabul etmeyeceğini ifade etti.

12 EYLÜL SONRASI BAŞLAYAN YOLCULUK

Elif Eralp'in hikâyesi Türkiye'deki 12 Eylül 1980 askeri darbesine uzanıyor.

Sosyalist hareketler ve sendikalarda aktif görev alan anne ve babası, darbe sonrasında yaşadıkları siyasi baskılar nedeniyle Almanya'ya iltica etti. Annesi sekiz aylık hamileyken Almanya'ya ulaşan aile, yaklaşık iki yıl süren hukuki sürecin ardından sığınma hakkı elde etti.

1981 yılında Münih'te doğan Eralp, ailesinin tek çocuğu olarak büyüdü. Babasının Dortmund'da doktor olarak göreve başlamasının ardından aile önce bu kente, Eralp sekiz yaşındayken ise Hamburg-Altona'ya taşındı.

İlk ve orta öğrenimini Hamburg'da tamamlayan Eralp, 2001-2007 yılları arasında Hamburg Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve Birinci Devlet Hukuk Sınavı'nı geçti.

Daha sonra Hamburg İlk Derece Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Berlin Ofisi, Almanya'nın Ottawa Büyükelçiliği ile sığınma hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürolarında staj yaptı.

İkinci Devlet Hukuk Sınavı'nı da tamamladıktan sonra 2010 yılında Berlin'e taşınarak Sol Parti Federal Meclis Grubu'nda hukuk politikaları danışmanı olarak görev aldı.

GÖÇMEN HAKLARI İÇİN ÇALIŞTI

Gençlik yıllarında çevre hareketlerinde aktif rol üstlenen Eralp, özellikle nükleer atık taşıyan Castor trenlerine karşı düzenlenen protestolara katıldı.

2017 yılında aşırı sağcı AfD'nin Federal Meclis'e girmesinin ardından Sol Parti'ye üye olan Eralp, Aralık 2018'de Berlin eyalet yönetimine seçildi. Mayıs 2025'te ise Sol Parti Berlin Eyalet Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Parti içinde göçmen kökenli üyelerin daha fazla söz sahibi olabilmesi amacıyla Hamze Bytyci, Ferat Koçak ve Belma Bekos ile birlikte "Links*Kanax" adlı oluşumu kuran Eralp, ayrımcılığa uğrayan üyeler için gönüllü hak arama merkezi ve çeşitlilik komisyonunun oluşturulmasına öncülük etti.

IRKÇILIKLA MÜCADELE

2021 Berlin seçimlerinde Friedrichshain-Kreuzberg 2 bölgesinden doğrudan aday olan Eralp, Hanau'daki ırkçı terör saldırısının ardından kampanyasını ağırlıklı olarak ırkçılıkla mücadele üzerine kurdu.

Doğrudan seçimde oyların yüzde 28,5'ini almasına rağmen Yeşiller'in adayı Marianne Burkert-Eulitz'in gerisinde kaldı. Buna karşın parti listesinden Berlin Eyalet Meclisi'ne girmeyi başardı.

2023'te yenilenen seçimlerde de milletvekilliğini koruyan Eralp, bugün mecliste göç, uyum ve konut politikaları sözcüsü olarak görev yapıyor.

Sahada yürüttüğü kampanyalarda seçmenlerin özellikle kira artışları, belediye hizmetleri, ulaşım, temizlik ve sosyal dışlanma konularındaki sorunlarını birebir dinliyor.

SOL PARTİ'NİN VAATLERİ

Partinin Berlin programında yüksek kira krizine karşı kira sınırı (Mietendeckel) uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi, kamu eliyle binlerce sosyal konut inşa edilmesi ve yaşlılar ile yalnız yaşayan vatandaşlara mahalle kantinlerinde üç avroya devlet destekli yemek sunulması gibi sosyal projeler bulunuyor.

FEDERAL SİYASETTE FARKLI BİR ÇİZGİ

Berlin'deki yükselişine rağmen Sol Parti, federal düzeyde Almanya'nın savunma politikalarına yönelik sert muhalefetiyle dikkat çekti.

Parti, Ukrayna savaşı nedeniyle savunma bütçesinin artırılmasına ve silah ihracatına karşı çıkarken, askeri harcamalara ayrılan 100 milyar avroluk kaynağın sağlık, bakım hizmetleri ve emeklilik sistemine yönlendirilmesini savunuyor.

Deutsche Welle'nin aktardığı bilgilere göre üye sayısını son dönemde 125 binin üzerine çıkaran ve ulusal anketlerde yüzde 10'un üzerinde destek gören Sol Parti, aynı zamanda yeni bir dönüşüm süreci yaşıyor.

İtalyan göçmeni inşaat mühendisi Luigi Pantisano ile mevcut Eş Başkan Ines Schwerdtner gibi isimler, partiyi daha genç, daha kapsayıcı ve çok kültürlü bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Bu değişimin en dikkat çeken yüzlerinden biri ise Berlin'de tarihi bir seçime hazırlanan Elif Eralp olarak öne çıkıyor.