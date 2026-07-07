7 yaşında mülteci olarak ayrıldı... Ankara'ya bu kez Savunma Bakanı olarak dönüyor

Hollanda'da aylar süren koalisyon pazarlıklarının ardından kurulan yeni hükümet resmen göreve başladı. Lahey'de düzenlenen törende kabine üyeleri yemin ederken, en dikkat çeken isimlerden biri Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz oldu. Çocuk yaşta Türkiye'den ayrılan Yeşilgöz, yeni kabinede Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerini üstlenerek ülkenin en kritik makamlarından birine yerleşti.

HOLLANDA'YA SIĞINMIŞTI

Henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılarak Hollanda'ya sığınan Yeşilgöz'ün siyasi yolculuğu yıllar içinde ülkenin zirvesine uzandı. Daha önce Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapan VVD lideri, şimdi savunma politikaları ve güvenlik stratejilerinden sorumlu olacak.

SAVUNMA BAKANI OLDU

Yeni görevinde Hollanda'nın NATO Zirvesi kapsamında savunma taahhütleri, Ukrayna'ya verilen askeri destek ve Avrupa'nın güvenlik politikalarına ilişkin süreçleri yönetecek olan Yeşilgöz'ün, uluslararası temasları kapsamında doğduğu şehir Ankara'ya da Savunma Bakanı sıfatıyla gelmesi bekleniyor. Böylece çocuk yaşta mülteci olarak ayrıldığı kente, yıllar sonra resmi bir devlet görevlisi olarak dönmüş olacak.