7 yaşında mülteci olarak ayrıldı... Ankara'ya bu kez Savunma Bakanı olarak dönüyor
7 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılarak Hollanda'ya sığınan Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz, yıllar sonra Hollanda'nın Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı oldu. Yeşilgöz, çocuk yaşta ayrıldığı Ankara'ya bu kez NATO Zirvesi için gelecek.
Hollanda'da aylar süren koalisyon pazarlıklarının ardından kurulan yeni hükümet resmen göreve başladı. Lahey'de düzenlenen törende kabine üyeleri yemin ederken, en dikkat çeken isimlerden biri Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz oldu. Çocuk yaşta Türkiye'den ayrılan Yeşilgöz, yeni kabinede Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerini üstlenerek ülkenin en kritik makamlarından birine yerleşti.
HOLLANDA'YA SIĞINMIŞTI
Henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılarak Hollanda'ya sığınan Yeşilgöz'ün siyasi yolculuğu yıllar içinde ülkenin zirvesine uzandı. Daha önce Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapan VVD lideri, şimdi savunma politikaları ve güvenlik stratejilerinden sorumlu olacak.
SAVUNMA BAKANI OLDU
Yeni görevinde Hollanda'nın NATO Zirvesi kapsamında savunma taahhütleri, Ukrayna'ya verilen askeri destek ve Avrupa'nın güvenlik politikalarına ilişkin süreçleri yönetecek olan Yeşilgöz'ün, uluslararası temasları kapsamında doğduğu şehir Ankara'ya da Savunma Bakanı sıfatıyla gelmesi bekleniyor. Böylece çocuk yaşta mülteci olarak ayrıldığı kente, yıllar sonra resmi bir devlet görevlisi olarak dönmüş olacak.