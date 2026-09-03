Aşkları sele meydan okudu! Gelin beline kadar gelen suyun içinde evlendi

Filipinler'de etkili olan şiddetli muson yağmurları, Hagonoy kentindeki Saint John the Baptist Kilisesi'ni de sular altında bıraktı. Ancak bu durum Leian Lieza Galang ve Gilbert Chico çiftinin düğün planını değiştirmesine engel olmadı. 1 Eylül'de gerçekleşen törende gelin, beyaz gelinliği ve elindeki çiçek buketiyle kilisenin içini dolduran çamurlu suyun arasından ilerleyerek damadın yanına ulaştı. Bazı noktalarda suyun bel hizasına kadar yükseldiği belirtildi.

DÜĞÜNÜ ERTELEMEDİLER

Kilise yetkilileri, yükselen sel suları nedeniyle çifte düğünü ertelemelerini tavsiye etti. Ancak çift töreni gerçekleştirmekte kararlıydı. Düğünün fotoğrafçısı Mikko Rey Alfonso'ya göre kilise yaklaşık bir aydır kısmen su altında bulunuyordu. Gelinin sel suyunda daha rahat ilerleyebilmesi için gelinliğinin kuyruğu kısaltıldı; kiliseye ulaşırken de kıyafetlerini mümkün olduğunca kuru tutabilmek için yüksek şaseli bir üç tekerlekli araç kullanıldı.

Tören, normal bir düğüne kıyasla oldukça küçük bir katılımla ve kısaltılmış şekilde gerçekleştirildi. Kilisede 15'ten az kişi bulunurken, yüzükleri taşıyan bir çocuğun beline kadar yükselen suyun içinden sunağa doğru ilerlediği görüntüler dikkat çekti. Elektrik kesintisi nedeniyle törende taşınabilir bir hoparlör de kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Düğünün ardından kilisenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Sel sularının arasında gelinlikleri ve takım elbiseleriyle yürüyen çiftin görüntüleri, zorlu koşullara rağmen düğünlerini gerçekleştirmeleri nedeniyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Filipinler'in kuzeyinde haftalar boyunca etkili olan olağan dışı şiddetteki muson yağışlarının sel ve heyelanlara yol açtığı, son resmi bilançoda 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.