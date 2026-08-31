Dünyaca ünlü kanyonda ani sel baskını: Bir kişi öldü, onlarca kişiden haber alınamıyor

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan dünyaca ünlü Grand Canyon’da, 29 Ağustos Cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel meydana geldi. Özellikle Bright Angel Canyon, Bright Angel Creek ve Phantom Ranch çevresini vuran sel suları; büyük kaya parçalarını, çamur ve enkazı Colorado Nehri’ne sürüklerken bölgedeki çok sayıda yaya köprüsünü de yıktı.

Selin ardından ABD Ulusal Park Servisi, bölgede bulunan 20’den fazla kişiden haber alınamadığını açıklayarak kamuoyundan yardım istedi. Ancak sonraki güncellemelerde kayıp veya kendisinden haber alınamayan kişi sayısının yaklaşık 15 olduğu belirtildi. Yetkililer, kayıp kişilerin Bright Angel Creek koridorunda yürüyüş yapan, North Kaibab Trail’i kullanan veya Phantom Ranch ve Bright Angel Campground çevresinde bulunan kişiler olabileceğini bildirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama-kurtarma çalışmaları Ulusal Park Servisi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı ekiplerince sürdürülürken, 62 kişi helikopterlerle bölgeden tahliye edildi. Selin ardından Colorado Nehri yakınlarında 46 yaşındaki bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer bölgede yeni gök gürültülü sağanakların görülebileceği uyarısında bulunurken, Phantom Ranch, Bright Angel Campground ve North Kaibab Trail dahil birçok nokta geçici olarak kapatıldı.

BÖLGENİN ALTYAPISI ÇÖKTÜ

Felaket yalnızca ulaşım ve güvenliği değil, bölgenin su altyapısını da etkiledi. Sel, Grand Canyon Village ile bölgedeki ziyaretçilere su sağlayan kritik su hattında ağır hasara yol açtı. Bu nedenle park içerisinde geceleme faaliyetlerine ara verilirken, ziyaretçi ve bölge sakinlerinden su tüketimini azaltmaları istendi.

Meteorologlara göre yaklaşık 20-30 dakikalık kısa bir sürede 1-2,5 santimetre yağış düşmesi, yüksek eğimli ve kayalık arazi nedeniyle suyun son derece hızlı biçimde kanyona yönelmesine neden oldu. Yetkililer, bölgede yağışların devam etmesi halinde yeni ani seller yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.