Almanya Başbakanı'ndan tartışma yaratan İsrail çıkışı: Var olma hakkını daha fazla savunmalıyız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e yönelik ülkesinin politikası ve Gazze'deki gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alman kamu yayıncısı ARD'ye konuşan Merz, Almanya ile İsrail arasındaki ilişkilerin geçmişine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki uzlaşmayı İkinci Dünya Savaşı sonrasının en önemli kazanımlarından biri olarak değerlendirdi.

Merz, Almanya'nın geçmişte yaşanan korkunç olayların ardından İsrail ile yeniden yakınlaşmasının kendiliğinden gerçekleşmediğini belirterek, “Almanya ile İsrail arasındaki uzlaşma, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başardığımız en muhteşem şeylerden biri” ifadelerini kullandı. İsrail'in geçmişte Almanya'ya el uzatmasının önemli bir adım olduğunu söyleyen Merz, bu nedenle Almanya'nın bugün İsrail'in var olma hakkını daha güçlü biçimde savunması gerektiğini dile getirdi.

“BİR MİLİMETRE BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIM”

İsrail'e yönelik desteğinin devam edeceğinin mesajını veren Merz, bu konudaki tutumunun değişmeyeceğini açıkça ortaya koydu. Almanya'nın İsrail'in varlığını ve güvenliğini savunma sorumluluğuna vurgu yapan Merz, “Bu konuda bir milimetre bile geri adım atmayacağım” dedi.

Ancak Merz, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarının tamamının meşru müdafaa kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna ise net bir yanıt verdi. Almanya Başbakanı, “Hayır” diyerek İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği bütün eylemlerin meşru müdafaa gerekçesiyle açıklanamayacağını söyledi.

E1 PROJESİNE TEPKİ

Merz'in açıklamalarında İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki politikaları da önemli bir yer tuttu. Alman hükümetinin, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın kuzey ve güney kesimleri arasındaki bağlantıyı kesme riski taşıdığı belirtilen E1 yerleşim projesine karşı çıktığını belirten Merz, bu konudaki tutumlarının açık olduğunu söyledi.

İsrail'in söz konusu bölgelerdeki uygulamalarını uluslararası hukuk açısından eleştiren Merz, “Orada yaşananlar uluslararası hukuka aykırıdır ve biz bunu da çok net ve açık bir şekilde dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“DESTEK KOŞULSUZ DEĞİL”

Almanya'nın İsrail'e yönelik desteğinin sınırsız ve koşulsuz olmadığını da vurgulayan Merz, Berlin'in daha önce aldığı kararları hatırlattı. Başbakan, geçen yıl ağustos ayında İsrail'e yönelik silah tedarikine kısıtlama getirildiğini belirterek, Almanya'nın İsrail politikası konusunda gerektiğinde eleştirel adımlar da attığının altını çizdi.

Böylece Merz, bir yandan Almanya'nın tarihsel sorumluluğu nedeniyle İsrail'in var olma hakkını güçlü şekilde savunacağını belirtirken, diğer yandan Gazze'deki tüm askeri eylemleri meşru kabul etmediklerini ve Batı Şeria'daki yerleşim politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. (AA)