5 yaşındaki çocuğu bile hedef gösterdi! İsrailli hahamdan kan donduran sözler

İsrailli haham Menachem Ben Shahar’ın işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlilere ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Al Jazeera tarafından yayımlanan görüntülerde Ben Shahar’ın, Yahudi egemenliğini kabul etmeyen Arapların bölgeden ayrılması gerektiğini savunduğu ve Yahudi olmayanların “İsrail toprağı” olarak tanımladığı bölgede ulusal haklarının bulunmadığını ileri sürdüğü görüldü.

Ben Shahar’ın sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Haham, anne ve babasını “düşman” olarak nitelendirdiği bir ailenin 5 yaşındaki çocuğunun dahi “yaşamaya hakkı olmadığını" savundu.

DAHA ÖNCE DE FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Ben Shahar, Filistinlilere yönelik sert ve şiddet çağrısı olarak değerlendirilen açıklamalarıyla daha önce de gündeme gelmişti. İsrail polisi, Ekim 2025’te hahamın evine operasyon düzenleyerek kendisini Filistinlilere karşı şiddet ve ırkçılığı teşvik ettiği şüphesiyle gözaltına almış ve sorgulamıştı. Operasyon sırasında bazı bilgisayarlara da el konulduğu İsrail basınında yer almıştı.

Ben Shahar’ın geçmişteki açıklamalarından biri de Batı Şeria’daki Huvvara kentine yönelikti. Haham, kentin tamamen yok edilmesini savunan ifadeler kullanmış, bölgedeki Filistinlilerin yaşadığı evlerin yıkılmasının “etik ve meşru” olduğunu ileri sürmüştü.

2026'da da benzer söylemlerini sürdüren Ben Shahar’ın, Batı Şeria’daki Filistin köylerinin boşaltılması ve bölgedeki Filistin nüfusuna karşı daha sert önlemler alınması yönünde çağrılar yaptığına ilişkin haberler yayımlanmıştı.

YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ SÜRÜYOR

Ben Shahar’ın açıklamaları, İsrail yerleşimlerinin ve Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetinin uluslararası alanda tartışıldığı bir dönemde yeniden gündeme geldi. Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024’teki danışma görüşünde İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki devam eden varlığını hukuka aykırı bulmuş ve bu durumun mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gerektiğini belirtmişti.