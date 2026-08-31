Alman çiftten aşağılık tehdit! Biri çocuk iki Türk kız kardeşe ırkçı saldırı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bestwig Tren İstasyonu’nda yaşanan tartışma, sosyal medyada yayılan görüntülerle ülke gündemine taşındı. 22 yaşındaki Maside P. ile 13 yaşındaki kız kardeşi Hümeyra P.’nin, yaşlı bir Alman çift tarafından ırkçı ve cinsel içerikli ağır sözlere maruz kaldığı iddia edildi. Olayla ilgili polis soruşturması başlatılırken, kullanılan ifadelerin Almanya yasaları kapsamında suç oluşturup oluşturmadığı araştırılıyor.

TARTIŞMA TREN İSTASYONUNDA BAŞLADI

Olayın 20 Ağustos’ta Bestwig İstasyonu’nda meydana geldiği belirtildi. İki kardeşin Dortmund yönüne gidecek treni beklediği sırada başlayan tartışmanın öncesinde, babalarının kızlarının fotoğrafını çekmesi nedeniyle yaşlı çiftle aralarında bir gerilim oluştuğu aktarıldı.

22 yaşındaki Maside P., tartışmanın giderek sertleşmesi üzerine cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Kamerayı özellikle aşağı doğru tuttuğunu ve kişilerin yüzlerini görüntülememeye dikkat ettiğini söyleyen Maside, amacının yaşananları belgelemek olduğunu belirtti. Alman medyasına konuşan genç kadın, olayın saldırgan bir hal alması nedeniyle sessiz kalmak istemediğini ve küçük kardeşine de kendisini nasıl savunabileceğini göstermek istediğini söyledi.

"İLK UÇAKLA ÜLKENİZE DÖNÜN"

Kayıtlara yansıyan bölümde yaşlı çift ile iki kız kardeş arasında karşılıklı tartışma yaşandığı görüldü. Görüntülerde yaşlı erkeğin genç kadınlardan birine hakaret ettiği, ardından yaşlı kadının “Sizi ilk uçakla evlerinize geri göndermeliyiz” cümlesi duyuldu.

Tartışmanın ilerleyen anlarında ise yaşlı kadının, genç kadına “Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum” diyerek son derece ağır ve cinsel içerikli bir ifade kullandığı görüldü. Söz konusu ifade sosyal medyada büyük tepki toplarken, olayın özellikle 13 yaşındaki kız kardeşin de tartışmanın tarafı olması nedeniyle kamuoyunda infiale neden olduğu bildirildi.

Maside P. ise yaşananlara yalnızca kısa bir “Teşekkür ederim” yanıtı verdi. Ardından gelen trenle birlikte görüntü sona erdi. Alman basınına konuşan genç kadın, benzer ırkçı tutumlarla daha önce de karşılaştığını ancak yetişkin insanların bunu toplum içinde bu kadar açık şekilde dile getirmesinin kendisini sarstığını ifade etti.

GÖRÜNTÜLER BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Maside P.'nin kaydettiği görüntüler daha sonra kuzeni Osman Yusuf tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yusuf'un paylaşımının ardından video kısa sürede hızla yayıldı; Alman yerel basını, görüntünün binlerce kez paylaşılması ve yorumlanmasının ardından olayın kamuoyunda geniş yankı bulduğunu aktardı.

Yusuf, yaşananların kendisini özellikle mağdurlardan birinin henüz 13 yaşında olması nedeniyle derinden etkilediğini belirtti. Sauerland bölgesinde doğup büyüdüğünü söyleyen Yusuf, ailesinin bölgede uzun yıllardır yaşadığını ve bu nedenle olayın kendisi açısından ayrıca sarsıcı olduğunu ifade etti.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hochsauerland bölge polisi, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve kullanılan ifadelerin cezai bir suç oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

Alman kaynaklarına göre olayın ırkçı veya yabancı düşmanı saik taşıyıp taşımadığı da araştırılıyor. Bu nedenle soruşturmanın devlet güvenliği birimleri tarafından ele alınması ihtimali üzerinde duruluyor. Polis yetkilileri, ifadelerin hukuki niteliğinin olayın tamamı ve bağlamı değerlendirilerek belirleneceğini bildirdi.

“BÖYLE BİR SÖZÜN MAZERETİ OLMAZ”

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından farklı kesimlerden tepki ve dayanışma mesajları geldi. Osman Yusuf, özellikle 13 yaşındaki bir çocuğun bu sözlere maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, olayın öncesinde yaşanan tartışmanın mağdurlara yöneltilen ağır ifadeleri hiçbir şekilde meşru kılamayacağını söyledi.

İki kardeşin ailesinin bölgede üçüncü nesildir yaşadığı belirtilirken, olay Almanya’da göçmen kökenli insanların karşılaştığı günlük ırkçılık tartışmasını da yeniden gündeme getirdi. Maside P. ise yaşananların kendisini susturmak yerine olayı kayıt altına almanın ve kamuoyuna taşımanın gerekli olduğuna inandığını belirtti. (ANKA)