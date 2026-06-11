Göçmen karşıtı şiddet sokakları ateşe verdi! Elon Musk'ın ırkçı paylaşımları tartışma başlattı

Belfast'ta bir kişinin bıçaklı saldırıya uğramasıyla başlayan gerilim, kısa sürede Kuzey İrlanda'nın son yıllardaki en ciddi toplumsal olaylarından birine dönüştü. Sudan uyruklu olduğu açıklanan bir şüphelinin gerçekleştirdiği saldırının ardından düzenlenen protestolar, bazı bölgelerde göçmenleri hedef alan şiddet eylemlerine evrildi.

Yaşanan olayların ardından dikkatler yalnızca sokaklardaki şiddete değil, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara da çevrildi. Özellikle X'in sahibi Elon Musk'ın saldırı sonrası yaptığı ve yeniden paylaştığı içerikler, İngiltere'de siyasi tartışmanın odağına yerleşti.

"TOPLUMSAL GERİLİMİ YÜKSELTİYOR"

İngiltere İşçi Partisi Başkanı Anna Turley, Musk'ın toplumsal gerilimin yükseldiği bir dönemde sorumlu davranmak yerine kutuplaşmayı artıran içeriklere destek verdiğini savundu. Turley, toplumsal huzursuzluğun bedelini sıradan insanların ödediğini belirterek, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımların savunmasız grupları riske attığını söyledi.

GÖÇMEN KARŞITI PAYLAŞIMLARA DESTEK VERDİ

Tartışmaların merkezinde ise Musk'ın saldırının ardından göçmen karşıtı mesajlar paylaşan hesapların içeriklerini kendi hesabında yeniden yayımlaması yer aldı. Bu paylaşımlar arasında protesto çağrıları, gösterilerin yapılacağı noktalar ve sert söylemler içeren mesajlar bulunduğu belirtildi. Musk'ın ayrıca göçmen karşıtı aktivist Tommy Robinson'ın protesto çağrısını destekleyen ifadeler kullandığı paylaşımları da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Olayların fitilini ateşleyen saldırı Pazartesi akşamı meydana geldi. Sudan uyruklu olduğu belirtilen 30 yaşındaki bir erkek, 40'lı yaşlardaki bir kişiyi bıçakla yaraladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde çevrede bulunan kişilerin saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülürken ağır yaralanan mağdur hastaneye kaldırıldı. Bu saldırının üzerine salı gecesi Belfast'ın farklı bölgelerinde yüzleri maskeli gruplar sokaklara çıktı. Bazı evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verilirken, göçmenlerin yaşadığı mahallelerde gerginlik yaşandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yaşananları "şok edici" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. İnsanların kökenleri nedeniyle hedef alınmasının hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurgulayan Starmer, şiddeti teşvik eden herkesin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

SOSYAL MEDYA OLAYLARI KÖRÜKLÜYOR

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey de sosyal medya algoritmalarının aşırılık yanlısı içerikleri öne çıkararak toplumsal öfkeyi büyüttüğünü savundu. Davey, insanların korku ve endişelerinin bazı gruplar tarafından nefret ve şiddete dönüştürüldüğünü ifade etti.

Kuzey İrlanda Adalet Bakanı Naomi Long da olayların ardından yaptığı açıklamada, saldırının yarattığı korku ve öfkenin bazı çevreler tarafından farklı etnik kökenlerden insanları hedef göstermek için kullanıldığını belirtti. Long, toplumun geçmişte benzer ayrışmaların yol açtığı ağır sonuçları yaşadığını hatırlatarak halkı provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.