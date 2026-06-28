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ABD'den yeni ticaret resti! Trump yüzde 100 gümrük vergisi uyarısı yaptı

Dijital hizmet vergisi tartışmaları yeni bir ticaret gerilimini beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump Amerikan şirketlerine ek vergi getiren ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

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ABD'den yeni ticaret resti! Trump yüzde 100 gümrük vergisi uyarısı yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine yönelik "dijital hizmet vergisi" getiren ülkelere karşı gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Trump ''Bu açıklama, tüm mallara derhal yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağının ilanıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine yönelik "dijital hizmet vergisi" getiren herhangi bir ülkeye karşı yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

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ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, çok sayıda Avrupa ülkesinin Amerikan teknoloji devlerine yönelik dijital hizmet vergisini hayata geçirmeyi tartıştığına ve bazı ülkelerin fiilen bu adımı atmaya çok yakın olduğuna dikkati çekti.

TRUMP İLAN ETTİ


Donald Trump, "Bu açıklama, böyle bir vergi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye ihraç edeceği tüm mallara derhal yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağının ilanıdır" ifadesini kullandı.

Bu tarifenin ilgili ülkeyle imzalanmış, yürürlüğe girmiş ya da henüz onaylanmamış tüm ticaret anlaşmalarını hükümsüz kılacağına işaret eden Trump, dijital hizmet vergisi yönünde adım atılması halinde yüzde 100'lük tarifenin derhal devreye alınacağını kaydetti. (AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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