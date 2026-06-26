Trump'tan İran açıklaması: Üç dronlarını düşürdük

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen inanç özgürlüğü temalı bir toplantıda İran ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, Tahran yönetimiyle varılan mutabakatı "çok başarılı" olarak nitelendirirken, anlaşma sayesinde petrol fiyatlarının gerilediğini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari geçişlere açıldığını söyledi.

"KAZANMIYORLAR AMA ATEŞ EDEBİLİYORLAR"

Trump, İran'ın hâlâ belirli bir askeri kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekerek, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri dronla hedef aldığını aktardı. ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı (askeri) yetenekleri var ama çok fazla değil. Kazanıyor değiller ancak hala ateş edebiliyorlar. Dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye bir insansız hava aracını yolladılar. Biz üç tanesini düşürdük. Kimse geldiğini görmedi ve gemiye çarparak biraz hasar verdi."

SÜLEYMANİ SUİKASTI AÇIKLAMASI

Trump, İranlı general Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastı da hatırlatarak, operasyonu başlangıçta İsrail ile birlikte planladıklarını ancak Tel Aviv yönetiminin son anda geri çekildiğini belirtti. Trump, Süleymani'yi hedef alarak hem İran'a hem de bölgeye "büyük bir iyilik" yaptıklarını öne sürerken, mevcut Tahran yönetiminin dahi bu operasyondan memnun olduğunu iddia etti.

(AA)