ABD ile diplomasi trafiği İran'da kriz yarattı! Pezeşkiyan ve Erakçi için görevden alma tehdidi

İran'da ABD ile yeniden diplomatik temas kurulabileceğine yönelik iddialar, iç siyasette yeni bir gerilime yol açtı. Meclisin kamu kurumlarını denetlemekle görevli 90. Madde Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ali Hacıdeligani, hükümetin Washington'la olası görüşmelere ilişkin tutumunu yakından takip ettiklerini belirterek, anayasal yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

ERAKÇİ HAKKINDA GENSORU SÜRECİ

İran merkezli Didban Iran haber sitesine konuşan Hacıdeligani, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde iki ülke arasında dolaylı müzakereler yürütüldüğüne ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nı gelişmeleri doğru yönetememekle suçlayan Hacıdeligani, özellikle Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Meclis'e hesap vermesi gerektiğini savundu.

Erakçi hakkında gensoru süreci başlatılması için gerekli belgeleri toplamaya başladıklarını açıklayan Hacıdeligani, hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Görevden alma sürecini zamanında başlatabilmek için gerekli belgeleri topluyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL"

Eleştirilerini yalnızca Dışişleri Bakanlığı ile sınırlamayan Hacıdeligani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da ABD ile yürütülebilecek diplomasi sürecindeki yaklaşımını izlediklerini söyledi. Gerektiğinde Cumhurbaşkanı dahil hükümet yetkilileri hakkında azil soruşturması açabileceklerini dile getiren Hacıdeligani, meclise tanınan tüm anayasal yetkileri kullanmaya hazır olduklarını vurguladı.

Hacıdeligani, "Kimse bu konularda dokunulmaz olduğunu düşünmemeli. Bize verilen görev ve ettiğimiz yemin doğrultusunda hareket ediyor, İran halkının büyük bedeller ödeyerek ve şehitler vererek savunduğu değerlere bağlı kalıyoruz." dedi.

HÜRMÜZ FORMÜLÜNE KARŞI ÇIKTI

Açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndaki son tartışmalara da değinen Hacıdeligani, İran, ABD ve Umman arasında gündeme geldiği öne sürülen yeni deniz geçişi düzenlemesine ilişkin öneriyi de reddetti. Gemilerin İran tarafından boğaza girip Umman tarafına çıkış yapmasını öngören formüle karşı çıkan Hacıdeligani, İran'ın egemenlik haklarını zedeleyecek hiçbir anlaşma ya da yazılı belgenin kabul edilemeyeceğini belirterek, böyle bir adımın anayasa ile bağdaşmayacağını ve bu konuda geri adım atmayacaklarını ifade etti. (AA)