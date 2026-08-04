İran Cumhurbaşkanı istifa iddiaları tek tek yalanladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen istifa iddialarına ilişkin ilk kez konuştu. İran resmi haber ajansı IRNA'nın yayımladığı halka hitap görüntüsünde konuşan Pezeşkiyan, görevinden ayrılacağı yönündeki söylentileri reddederek cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmeye kararlı olduğunu açıkladı.

Hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösteren Pezeşkiyan, "İstifa etsem bunu gizlemem, kamuoyuna açıkça duyururum. İstifa etmeyeceğim, mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

HAMANEY İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney ile Silahlı Kuvvetler arasında görüş ayrılığı yaşandığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Devlet yönetiminde askeri kurumlarla tam bir uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Pezeşkiyan, ortaya atılan haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi.

Silahlı Kuvvetlerin bağlılığının ülkenin lideri Hamaney'e olduğunu herkesin bildiğini vurgulayan Pezeşkiyan, olası bir anlaşmazlık durumunda ordunun kendisinin değil Hamaney'in yanında yer alacağının açık olduğunu söyledi.

Bazı çevrelerin İran lideri ile cumhurbaşkanı arasında kriz varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını öne süren Pezeşkiyan, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını yineledi.

KONUŞMANIN DEVAMI BEKLENİYOR

IRNA'nın paylaştığı görüntünün, Pezeşkiyan'ın halka hitabının ilk bölümü olduğu belirtilirken, konuşmanın toplam dört bölüm halinde yayımlanmasının beklendiği aktarıldı.

Son dönemde İran rejimi muhalifi bazı medya kuruluşlarında, Pezeşkiyan'ın daha önce birkaç kez Mücteba Hamaney'e istifasını sunduğu yönünde iddialar yer almıştı. Cumhurbaşkanı'nın son açıklamalarıyla bu iddiaları doğrudan yalanladığı ifade edildi.