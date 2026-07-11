6. Filo'nun savaş gemisi Mersin'e demirledi! NATO ve Türkiye vurgusu öne çıktı

ABD Deniz Kuvvetleri'nin Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt (DDG 80), ABD 6. Filo'nun Akdeniz'deki planlı konuşlandırma faaliyetleri kapsamında dün Mersin Limanı'na ulaştı. Yaklaşık iki yılın ardından bir ABD Deniz Kuvvetleri gemisinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk liman ziyareti olan program, iki ülke arasındaki askeri iş birliği açısından dikkat çekti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan ABD 6. Filosu Komutanı Koramiral J. T. Anderson, USS Roosevelt'in Mersin'e demirlemesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Anderson, yaklaşık iki yıldır ilk kez bir ABD Deniz Kuvvetleri gemisinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, bunun iki ülke arasındaki askeri ilişkiler açısından bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Akdeniz'de hazırlık seviyesini korumak ve bölgesel istikrarı desteklemek amacıyla Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürdüklerini söyleyen Anderson, Türkiye ile uzun yıllara dayanan ortaklığın büyük önem taşıdığını vurguladı.

MÜTTEFİKLERE TEŞEKKÜR ETTİ

USS Roosevelt'in Komutanı Deniz Yarbay R. J. DaPrato da Mersin'de gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türk müttefiklerine teşekkür eden DaPrato, ileri konuşlu bir muhrip olarak operasyonel hazırlıklarının güçlü NATO ortaklıklarına dayandığını belirtti. Gemi mürettebatının özverili çalışmasının bu görevin başarıyla yürütülmesini sağladığını ifade eden DaPrato, ekibiyle gurur duyduğunu söyledi.

BARRACK'TAN AÇIKLAMA

Ziyaretle ilgili bir açıklama da ABD'nin Adana Konsolosluğu aracılığıyla paylaşıldı. Açıklamada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Thomas Barrack Jr., güçlü ittifakların günlük iş birliğiyle ayakta kaldığını belirtti. Barrack, bu hafta Ankara'da gerçekleştirilen NATO temaslarının, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir dile getirdiği "Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğu" anlayışını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Barrack, USS Roosevelt'in Mersin ziyaretinin de iki ülke arasındaki ittifakın sahadaki somut göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. (DHA)