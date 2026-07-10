Türkiye'den dikkat çeken karar! NATO Savunma Bankası'na katılmayacak

Kanada'nın öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası (Defence, Security and Resilience Bank-DSRB) için yürütülen uluslararası temaslarda Türkiye'nin izleyeceği yol netleşti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye, bankaya bu aşamada katılım taahhüdü vermeme kararı aldı.

Kanada merkezli olarak faaliyet göstermesi planlanan DSRB'nin, savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlere uzun vadeli finansman sağlaması hedefleniyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) savunma projelerine erişimini kolaylaştıracak şekilde tasarlanan çok taraflı finans kuruluşunun, sektördeki yatırımları desteklemesi amaçlanıyor.

DEĞERLENDİRME YAPILDI

Bankaya şu ana kadar Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna katılım taahhüdünde bulundu. Türkiye ise ilk etapta bu ülkeler arasında yer almadı.

Kararın, Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda alındığı belirtildi. Sürece Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcileri de katıldı.

Yetkililerin ortak değerlendirmesi sonucunda, Türkiye'nin mevcut koşullarda bankaya katılım yönünde taahhütte bulunmamasının uygun görüldüğü öğrenildi. Kararın, yalnızca mevcut aşamaya ilişkin olduğu ifade edilirken, ilerleyen süreçte olası gelişmelere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.