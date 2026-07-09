Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye NATO'dan Ankara'ya teşekkür paylaşımı

NATO'dan Ankara'ya teşekkür paylaşımı

NATO, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nin ardından sosyal medyadan "Teşekkürler, Ankara" mesajı paylaştı. Gönderide, Türk Yıldızları'nın Beştepe ve Millet Camisi üzerindeki uçuş karelerine yer verildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
NATO'dan Ankara'ya teşekkür paylaşımı

Ankara, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Etkinliğin sona ermesiyle birlikte NATO'nun sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayımlandı. Paylaşımda, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı ile Millet Camisi üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın fotoğraflarına da yer verildi.

"TEŞEKKÜRLER ANKARA" MESAJI

Sosyal medya üzerinden yapılan resmi paylaşımda, başkentteki ev sahipliğine atıfta bulunularak "Teşekkürler, Ankara" notu düşüldü.

NATO'nun yayımladığı teşekkür iletisinde, yazılı mesaja ek olarak Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı ve Millet Camisi üzerinde uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın gösteri anlarını yansıtan kareler yer aldı.

NATO'dan Ankara'ya teşekkür paylaşımı - Resim : 1

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini açıkladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
NATO Ankara
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro