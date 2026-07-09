NATO'dan Ankara'ya teşekkür paylaşımı
NATO, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nin ardından sosyal medyadan "Teşekkürler, Ankara" mesajı paylaştı. Gönderide, Türk Yıldızları'nın Beştepe ve Millet Camisi üzerindeki uçuş karelerine yer verildi.
Ankara, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Etkinliğin sona ermesiyle birlikte NATO'nun sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayımlandı. Paylaşımda, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı ile Millet Camisi üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın fotoğraflarına da yer verildi.
"TEŞEKKÜRLER ANKARA" MESAJI
Sosyal medya üzerinden yapılan resmi paylaşımda, başkentteki ev sahipliğine atıfta bulunularak "Teşekkürler, Ankara" notu düşüldü.
NATO'nun yayımladığı teşekkür iletisinde, yazılı mesaja ek olarak Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı ve Millet Camisi üzerinde uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın gösteri anlarını yansıtan kareler yer aldı.
Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini açıkladı.