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Halk TV Dünya 33 yıldır uygulamayan ülke orman yangını çıkaranlar için idam cezasını geri getiriyor

33 yıldır uygulamayan ülke orman yangını çıkaranlar için idam cezasını geri getiriyor

Cezayir'de son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatını verdi.

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33 yıldır uygulamayan ülke orman yangını çıkaranlar için idam cezasını geri getiriyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, sivil ve askeri üst düzey yetkililerin katılımıyla son orman yangınlarının yol açtığı hasarların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, yangınların yol açtığı can ve mal kayıpları değerlendirildi.

İDAM CEZASI TALİMATI

Cumhurbaşkanı Tebbun, toplantıda Adalet Bakanı'na 15 Eylül'e kadar Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını sunması talimatını verdi. Hazırlanacak tasarıyla, ormanlık alanları kasten ateşe veren faillere verilecek cezaların idamı da kapsayacak şekilde ağırlaştırılması hedefleniyor.

MEVCUT CEZALAR VE DEĞİŞİKLİK

Mevcut kanunlara göre orman yangını çıkaranlara verilen en ağır ceza 30 yıl hapis veya bazı durumlarda müebbet hapis cezasıydı. Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatıyla bu suçlara verilen cezalar idam yaptırımına yükseltilmiş olacak. Haberde, kanunen belirlenen tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu suçlular hakkında idam cezasının infaz edileceği kaydedildi.

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CEZAYİR'DE İDAM UYGULAMASI

Cezayir ceza mevzuatında idam cezası yer almasına rağmen, ülkede 1993 yılından bu yana infazlar uygulanmıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, kasten orman yangını çıkaranlara yönelik idam cezasının infaz edilmesi gündeme gelecek.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Cezayir İdam Orman Yangını
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