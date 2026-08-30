Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmalarda yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcanıyor.

Yangına havadan 3 yangın söndürme uçağı ve 15 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilirken, karadan ise 54 arazöz ve 4 iş makinesi görev yapıyor. Söndürme çalışmalarına toplam 350 teknik personel ve yangın işçisi katılıyor.

Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve alevleri en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, ekiplerin yangınla mücadeleye tüm güçleriyle devam ettiğini açıkladı. (DHA)