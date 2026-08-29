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Halk TV Türkiye Balıkçı tekneleri cayır cayır yanıp küle döndü! Sahile inen yangın ekmeklerinden etti

Balıkçı tekneleri cayır cayır yanıp küle döndü! Sahile inen yangın ekmeklerinden etti

Antalya'da yol kenarındaki otluk alanda başladıktan sonra balıkçı barınağına sıçrayan yangın nedeniyle 20'den fazla tekne zarar gördü.

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Balıkçı tekneleri cayır cayır yanıp küle döndü! Sahile inen yangın ekmeklerinden etti

Balıkçı barınağında incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada, yangının gece 03.30 sıralarında Sarısu mevkisinde başladığını ve rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağına sıçradığını belirtti.

Balıkçı tekneleri cayır cayır yanıp küle döndü! Sahile inen yangın ekmeklerinden etti - Resim : 1

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"YANGIN EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI"

Yangın nedeniyle karaya çekili halde bulunan 20'den fazla teknenin alev aldığını ifade eden Şahin, "Ekiplerimizin çalışması sonucu alevlerin denizdeki demirli teknelere ve balıkçı barınağının çevresindeki ormanlık alana sıçraması engellendi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bir süredir kapalı olan Antalya-Kemer yolu da çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı." dedi.

Balıkçı tekneleri cayır cayır yanıp küle döndü! Sahile inen yangın ekmeklerinden etti - Resim : 3

Yangının çıkış nedeninin de araştırıldığını dile getiren Şahin, büyük bir yangının ciddi sonuçlara yol açmadan kontrol altına alındığını kaydetti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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