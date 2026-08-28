Antalya'da korkutan yangın! 3 ev tamamen yandı, seralar zarar gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Doğuyaka Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında ağaçlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere ve seralara sıçradı.

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesine Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir TOMA da destek verdi.

ALEVLER EVLERE VE SERALARA SIÇRADI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında ağaçlık alandaki alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Yangının büyümesiyle birlikte 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda sera zarar gördü.

Alevlerin sıçradığı bir kereste deposunda da hasar meydana geldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler, yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. (DHA)