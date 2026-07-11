30 dakika boyunca pençelerinin altındaydı... Dev aslanın saldırısından inanılmaz yöntemle kurtuldu

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yaşayan sığır çobanı Kalubhai Boghabhai Gamara, hayvanlarını otlatmaya götürdüğü sırada bir dişi Asya aslanının saldırısına uğradı. Aniden arkadan saldıran aslan, Gamara'yı yere yatırarak yaklaşık 30 dakika boyunca ön pençeleriyle hareketsiz halde tuttu.

EV KEDİSİ GİBİ SEVMEYE BAŞLADI

Çevrede bulunan kişiler, aslanı uzaklaştırmak için taş atarak müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kanlar içinde yerde yatan Gamara, kurtulma umudunun tükenmeye başladığı sırada farklı bir yöntem denedi. Dişi aslanın tüylerini okşamaya başlayan çoban, beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Bir süre sonra aslan saldırıyı sonlandırarak adamı serbest bıraktı ve yakındaki ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Yerel basına konuşan Gamara, "Sığırlarımı beslemeye gidiyordum. Dişi aslan arkadan saldırıp beni yere çekti. Kolumu yakaladı ve uzun süre bırakmadı." ifadelerini kullandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ailesi, Gamara'nın boynu, başı ve sırtında derin yaralar oluştuğunu, sol kolunda ise kırık bulunduğunu açıkladı. Hastanede tedavi altına alınan çobanın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen orman yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren dişi aslanı yakalamak için çalışma başlattı. Gujarat'taki Kathiawar Yarımadası, dünyada doğal ortamda yaşayan Asya aslanlarının son yaşam alanı olarak biliniyor ve bölgede yaklaşık 900 Asya aslanı bulunduğu belirtiliyor.