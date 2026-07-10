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Halk TV Dünya Sel felaketinin ardından dehşet: Zehirli kobralar kasabayı sardı

Sel felaketinin ardından dehşet: Zehirli kobralar kasabayı sardı

Çin'in Guangxi bölgesinde etkili olan şiddetli sel, bir yılan üretim çiftliğini sular altında bıraktı. Yaklaşık 900 yılanın, aralarında zehirli kobraların da bulunduğu sürüngenlerin kaçması üzerine bölgede alarm ilan edildi.

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Sel felaketinin ardından dehşet: Zehirli kobralar kasabayı sardı

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Hengzhou kentinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar ve sel felaketi, beklenmedik bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Sel sularının bir yılan üretim tesisini yıkması sonucu yaklaşık 900 yılan doğaya kaçtı. Kaçan sürüngenler arasında zehirli kobraların da bulunması, bölgede büyük paniğe yol açtı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda yılanın sel sularının üzerinde başlarını çıkararak ilerlediği görüldü. Yerel yetkililer, rezervuarın kısmen çökmesiyle tesisin zarar gördüğünü ve kobralar, kral sıçan yılanları ile zehirsiz su yılanlarının çevreye yayıldığını açıkladı.

PANZEHİR STOKLARI ARTIRILDI

Sel felaketinin ardından dehşet: Zehirli kobralar kasabayı sardı - Resim : 2

Olayın ardından acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, kaçan yılanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yetkililer panzehir stoklarını artırırken, vatandaşlara yılanlarla karşılaşmaları halinde yaklaşmamaları ve durumu hemen bildirmeleri çağrısında bulundu. Yerel basına göre şimdiye kadar en az bir kişi yılan tarafından ısırılarak hastanede tedavi altına alındı.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Hengzhou ve çevresini etkileyen tropikal fırtına nedeniyle yaşanan sel felaketinde en az 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise kayboldu. Bölgede binlerce kişi tahliye edilirken, çok sayıda evcil ve vahşi hayvan da sel sularında mahsur kaldı veya kayboldu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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