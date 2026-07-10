Sel felaketinin ardından dehşet: Zehirli kobralar kasabayı sardı

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Hengzhou kentinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar ve sel felaketi, beklenmedik bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Sel sularının bir yılan üretim tesisini yıkması sonucu yaklaşık 900 yılan doğaya kaçtı. Kaçan sürüngenler arasında zehirli kobraların da bulunması, bölgede büyük paniğe yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda yılanın sel sularının üzerinde başlarını çıkararak ilerlediği görüldü. Yerel yetkililer, rezervuarın kısmen çökmesiyle tesisin zarar gördüğünü ve kobralar, kral sıçan yılanları ile zehirsiz su yılanlarının çevreye yayıldığını açıkladı.

PANZEHİR STOKLARI ARTIRILDI

Olayın ardından acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, kaçan yılanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yetkililer panzehir stoklarını artırırken, vatandaşlara yılanlarla karşılaşmaları halinde yaklaşmamaları ve durumu hemen bildirmeleri çağrısında bulundu. Yerel basına göre şimdiye kadar en az bir kişi yılan tarafından ısırılarak hastanede tedavi altına alındı.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Hengzhou ve çevresini etkileyen tropikal fırtına nedeniyle yaşanan sel felaketinde en az 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise kayboldu. Bölgede binlerce kişi tahliye edilirken, çok sayıda evcil ve vahşi hayvan da sel sularında mahsur kaldı veya kayboldu.