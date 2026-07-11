20 yıllık çalışana piyango şoku: 12,8 milyon dolar kazandığı gün kapının önüne koydular!

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir markette akıllara durgunluk veren bir piyango krizi yaşanıyor. Mağazaya gelen bir müşteri her biri 1 dolarlık 85 piyango bileti bastırdıktan sonra sadece 60 dolar ödeme yapabildi.

Kasada kalan 25 adet biletin parasını ise 20 yıldır aynı şirkette çalışan ve kasiyerlikten müdürlüğe yükselen Robert Gawlitza kendi cebinden ödeyerek satın aldı. 24 Kasım 2025 tarihinde yapılan piyango çekilişinde 3, 13, 14, 15, 19 ve 26 şanslı numaralarını barındıran bilet tam 12.8 milyon dolarlık (601 milyon 447 bin 124.57 TL) büyük ikramiyenin sahibi oldu.

ŞİRKET JET HIZIYLA KOVDU

Büyük ikramiyeyi kazandığını fark eden Robert Gawlitza durumu çalıştığı Circle K marketlerinin yönetimine bildirdi. Kazandığı ödülü biletleri basan mesai arkadaşıyla yüzde 50 oranında bölüşmeyi kabul eden müdür beklemediği bir hamleyle karşılaştı.

Şirket yönetimi 30 Ocak tarihinde Gawlitza'yı arayarak iş akdinin feshedildiğini duyurdu. İşten çıkarma gerekçesi olarak ise şirket içi kuralların ihlal edilmesi gösterildi. Şirket yetkilileri şubat ayında Maricopa Bölgesi Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak biletin yasal sahibinin belirlenmesini talep etti.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI

Gawlitza'nın avukatı Josh Kolsrud müvekkilinin hatalı bir işlem yapmadığını ve parayı ödemeden önce üst amirinden onay aldığını vurguladı. Mağazada yanlış basılan biletlerin personel tarafından ödenmesine dair yazılı olmayan bir kural olduğunu belirten Josh Kolsrud müvekkilinin amacının sadece parasal ödül olmadığını dile getirdi.

Deneyimli avukat eski çalışanın öncelikli hedefinin itibarını geri kazanmak ve herhangi bir yanlış yapmadığını kanıtlamak olduğuna dikkat çekti.

MİLYONLAR BANKADA BLOKE EDİLDİ

Circle K yönetimi mahkemeye sunduğu dilekçede kimseyi doğrudan hedef almadıklarını açıkladı. Şirket yönetimi sadece adli bir rehberlik ve aidiyet tespiti arayışında olduklarını ifade etti. Davaya bakan Yargıç Kramer sunulan önergeleri incelemeye alırken yasal süreç için herhangi bir zamanaşımı süresinin geçerli olmadığını bildirdi.

Arizona Piyango İdaresi ise 12.8 milyon dolarlık dev ikramiyeyi eyalet tarafından yönetilen faizli bir hesapta bloke etti. Mahkemeden nihai bir karar çıkana kadar taraflardan hiçbirinin bu parayı tahsil edemeyeceği aktarıldı.