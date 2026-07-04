Temizlik işçisi bulduğu 3,5 milyon liralık altın dolu çantayı polise teslim etti

Düzce'de belediye temizlik işçisi Fatih Cesur, temizlik çalışması sırasında bulduğu yaklaşık 3,5 milyon lira değerindeki altın dolu çantayı örnek bir davranış sergileyerek polise teslim etti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Cesur, sabah saatlerinde Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi'nde rutin temizlik çalışması yaptığı sırada yol kenarında bir çanta buldu.

Çantayı kontrol eden Cesur, içerisinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve nakit para bulunduğunu görünce durumu vardiya amirine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemede çantada yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı turası, 998 lira nakit para ve 3 banka kartının bulunduğu belirlendi.

Bulduğu çantayı polise teslim eden Fatih Cesur, yaptığı davranışın insani bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Rutin temizlik çalışmasını gerçekleştiriyordum. Yol kenarındaki çanta dikkatimi çekti. İçine baktım ve altın olduğunu gördüm. Durumu hemen vardiya amirime ilettim. O da polis ekiplerini aradı. Normal bir vatandaşlık görevi olarak Allah rızası için yaptım. Bulmasaydık bir başkası kötü niyetle kullanabilirdi ya da çöpe atabilirdi. Yapmamız gerekeni yaptık." dedi.

Polis ekipleri, altın dolu çantanın sahibini belirleyerek teslim etmek için çalışma başlattı.(DHA)