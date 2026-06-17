Bir gecede milyarder olunca bankaya dava açtı

Brezilya'nın Tocantins eyaletine bağlı Palmas kentinde yaşayan sürücü Antônio Pereira do Nascimento, Haziran 2023'te dijital bankacılık uygulamasını açtığında gözlerine inanamadı. 20 yılı aşkın süredir müşterisi olduğu Bradesco Bankası'ndaki hesabında normalde 227 real dururken bakiye bir anda 131 milyon 870 bin reale (1 milyar 195 milyon 320 bin 504 Türk Lirası) çıkmıştı.

Dört çocuk babası ve 14 torun sahibi Nascimento, parayı harcamak yerine bankayla iletişime geçerek tamamını iade etti.

Nascimento o anı şöyle anlattı:

"Hayatımda hiç böyle bir para görmedim ve hayatım boyunca da göremezdim; ancak piyangoyu kazanırsam olur, ki piyango da oynamam. Bu yüzden çok zor."

DÜRÜSTLÜĞÜN BEDELİ AĞIR OLDU

Nascimento parayı iade ettikten sonra hayatı kolaylaşmak yerine zorlaştı. Olayı duyan insanlar evinin önünde beklemeye başladı. Banka şube müdürü ise Nascimento'ya psikolojik baskı uyguladı. Üstelik banka, dürüstlüğüne karşılık hesabından aylık 70 real işletim ücreti kesmeye başladı.

Nascimento bu duruma tepki göstererek "Bana ait olmayan bir parayı iade etmek için bankayla tam da bu yüzden iletişime geçmiştim" dedi.

Olay Ağustos 2023'te TV Globo'nun "Domingão" programında yayınlanınca Brezilya genelinde büyük yankı uyandırdı.

13 MİLYON REAL ÖDÜL VE 150 BİN REAL TAZMİNAT TALEBİ

Nascimento, Temmuz 2024'te avukatları aracılığıyla Bradesco Bankası'na dava açtı. Brezilya Medeni Kanunu'ndaki "bulunan eşyaların iadesi" maddesine dayanarak iade ettiği paranın yüzde 10'unu, yani 13 milyon 187 bin reali (119 milyon 927 bin 852 TL)ödül olarak talep etti. Banka yönetiminin kendisine uyguladığı baskı ve haksız ücret kesintisi nedeniyle ise 150 bin real (1 milyon 364 bin 160 TL) manevi tazminat istedi.

Dava, geleneksel "bulunan eşya" hukukunun dijital bankacılık alanına uyarlanıp uyarlanamayacağını sınadığı için Brezilya hukuk çevrelerinde emsal niteliğinde değerlendiriliyor.

MAHKEME TANIKLARI DİNLEMEDİ, DAVA KİLİTLENDİ

Tocantins Adalet Mahkemesi 6. Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Hakim Lauro Augusto Moreira Maia, tanıkların dinlenmesine gerek görmeden mevcut dosya üzerinden erken karar aşamasına geçilmesine hükmetti. Savunma tarafı bu karara itiraz ederek mahkemeden netleştirme talep etti. Dava şu an bu talebin yanıtlanmasını bekliyor.