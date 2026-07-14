Yaz sıcaklarında sinsi tehlike: En çok bu gıdalar zehirliyor!

Yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte gıda zehirlenmesi vakaları da hızla artıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla birlikte bakteriler çok daha hızlı ürüyor ve doğru saklanmayan, yeterince pişirilmeyen ya da hijyen koşullarına uyulmadan hazırlanan gıdalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki sıcak havalarda hangi gıdalara dikkat etmeli ve nasıl beslenmeliyiz?

MİDYE DOLMA: LEZZETİ KADAR RİSKİ DE BÜYÜK

Yazın en çok tüketilen sokak lezzetlerinin başında midye dolma geliyor. Ancak açıkta, kontrolsüz koşullarda satılan midye dolmalar gıda zehirlenmesinin en sık karşılaşılan nedenlerinden biri.

Midye, deniz suyundan ağır metaller ve bakterileri bünyesinde biriktiren bir kabuklu deniz ürünü olduğu için hazırlanma ve saklanma koşulları büyük önem taşıyor. Sıcakta saatlerce tezgahta bekleyen midyelerde Salmonella, E. coli ve Vibrio gibi bakteriler hızla çoğalıyor. Uzmanlar, midye tüketecek olanların hijyen koşullarına güvenilmeyen noktalardan alışveriş yapmaması gerektiğini vurguluyor.

TAVUK VE BALIKTA SOĞUK ZİNCİR RİSKİ

Tavuk eti, sıcak havalarda en hassas gıdaların başında geliyor. Çiğ tavukta yaygın olarak bulunan Salmonella ve Campylobacter bakterileri, yetersiz pişirme ya da soğuk zincirin kırılmasıyla hızla çoğalıyor. Tavuğun iç sıcaklığının en az 75 derece olacak şekilde pişirilmesi ve çiğ tavuğun temas ettiği kesme tahtası, bıçak gibi malzemelerin diğer gıdalarla kullanılmaması gerekiyor.

Aynı kurallar balık için de geçerli. Özellikle taze balığın satın alındıktan sonra buzdolabında en fazla bir gün bekletilmesi, dondurulmuş balığın ise oda sıcaklığında değil buzdolabında çözdürülmesi önem taşıyor.

GÖRÜNMEZ MANGAL RİSKİ: DIŞI YANIK, İÇİ ÇİĞ!

Yaz denince akla ilk gelen etkinliklerden biri olan mangal, aynı zamanda gıda güvenliği açısından en riskli ortamlardan birini oluşturuyor. Alevle temas eden etin dışı çok çabuk kararırken içi çiğ kalabiliyor. bu durum özellikle köfte ve tavuk kanatlarında sıkça yaşanıyor. Etin iç kısmının tamamen piştiğinden emin olmak için mutlaka kesip kontrol etmek gerekiyor.

Bir diğer yaygın hata ise çiğ etin konduğu tabağın aynı şekilde pişmiş eti servis etmek için kullanılması. Yüzeyinde bakteri taşıyabilecek çiğ ürünlerden pişmiş etlere çapraz bulaşmayı önlemek için çiğ et için ayrı, pişmiş et için ayrı tabak ve maşa kullanılması gerekiyor.

PİRİNÇ: MASADA UNUTULAN TEHLİKE

Çoğu kişinin zararsız gördüğü pirinç, aslında yaz aylarında en sinsi gıda zehirlenmesi sebeplerinden biri. Pişmiş pirinçte bulunan Bacillus cereus bakterisi, oda sıcaklığında bırakılan pilav ve pirinçli yemeklerde hızla toksin üretiyor.

Bu toksinler yeniden ısıtmayla bile yok edilemiyor. Pişen pirincin iki saat içinde buzdolabına kaldırılması, ertesi güne kalan pilavın tüketilmeden önce iyice ısıtılması gerekiyor.

KUMPİR: SICAKTA BEKLEYEN PATATESİN GİZLİ TEHLİKESİ

Yazın özellikle sahil kenarlarında ve turistik noktalarda yoğun talep gören kumpir, doğru saklanmadığında ciddi bir sağlık riski barındırıyor. Fırınlanmış patates, oksijensiz ve sıcak ortamda uzun süre bekletildiğinde Clostridium botulinum bakterisinin toksin üretmesi için ideal bir zemin oluşturuyor.

Botulizm olarak bilinen bu zehirlenme türü nadir görülse de hayati tehlike yaratabilecek kadar ağır seyrediyor. Tezgahta saatlerce açıkta bekleyen patateslerin üzerine eklenen mayonez, tereyağı ve soslar riski daha da artırıyor. Kumpir tüketirken patateslerin taze hazırlanıp hazırlanmadığına dikkat etmek, uzun süre beklemiş görünen tezgahlardan uzak durmak gerekiyor.

MAYONEZLİ SALATALAR: PİKNİĞİN EN SEVİLEN AMA EN TEHLİKELİ MİSAFİRİ

Patates salatası, Rus salatası, makarna salatası... Yazın piknik ve davet sofralarının vazgeçilmezleri olan bu lezzetler, aynı zamanda zehirlenme vakalarının baş şüphelileri arasında yer alıyor. Yumurta bazlı mayonez, sıcakta bakterilerin üremesi için son derece uygun bir ortam sunuyor.

Açık büfede ya da piknik masasında saatlerce bekleyen mayonezli salatalar kısa sürede tehlikeli hale gelebiliyor. Bu salataların hazırlandıktan sonra sürekli soğukta tutulması, dışarıda bir saatten fazla bekletilmemesi gerekiyor.

MEYVE VE SEBZELERİ YIKAMADAN TÜKETMEYİN

Yazın bol miktarda tüketilen çilek, kiraz, domates, marul gibi meyve ve sebzeler topraktan, sulama suyundan ya da temas yoluyla çeşitli parazit ve bakterilerle bulaşabiliyor. Tarla ve bahçede kullanılan gübre kalıntıları, pestisitler ve taşıma sırasında oluşan kirlenme bu riski artırıyor. Meyve ve sebzeler bol su altında iyice yıkanmalı, özellikle yapraklı sebzeler karbonatlı su karışımında bekletildikten sonra durulanmalı.

DONDURMANIZ ERİDİYSE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Sıcak havanın en popüler serinletici atıştırmalığı olan dondurma da risk taşıyabiliyor. Soğuk zinciri kırılan, eriyip tekrar dondurulan dondurmalarda bakteri üremesi hızla artıyor.

Özellikle açıkta satılan dondurmalarda bu durumu kontrol etmek güç. Ambalajlı dondurmalarda deforme olmuş ya da buz kristalleriyle kaplanmış kutular ürünün eriyip tekrar dondurulduğuna işaret ediyor, ve bu ürünlerden kaçınılması gerekiyor.

BUZ BİLE ZEHİRLEYEBİLİR

Yazın serinlemek için içeceklere eklenen buz, hijyenik koşullarda üretilmediğinde önemli bir zehirlenme kaynağına dönüşebiliyor. Musluk suyunun arıtılmadan dondurulmasıyla hazırlanan buzlar, koliform bakteri ve parazit içerebiliyor. Dışarıda tüketilen içeceklerde buzun kaynağı bilinmiyorsa kullanmamak en güvenli tercih olarak öne çıkıyor.

TATİLDE OTEL BÜFESİNE DİKKAT

Yaz tatilinin vazgeçilmezi açık büfe kahvaltı ve akşam yemekleri, gıda güvenliği açısından dikkat gerektiren ortamların başında geliyor. Güneş alan büfe alanlarında peynir, tereyağı, süt bazlı tatlılar ve et ürünleri kısa sürede tehlikeli sıcaklıklara ulaşabiliyor.

Açık büfede yiyeceklerin üzeri kapalı tutulmuyor, servis süreleri uzuyor ve yüzlerce kişinin aynı kepçeyi kullanmasıyla hijyen riski katlanıyor. Tatilcilerin büfeye ilk açıldığı saatte gitmesi, uzun süre bekleyen yemeklerden kaçınması ve özellikle deniz ürünleri ile et yemeklerinin sıcak servis edilip edilmediğini kontrol etmesi önem taşıyor.

SICAK HAVALARDA GÜVENLİ BESLENME İÇİN ALTIN KURALLAR

Gıda zehirlenmesini önlemek için mutfakta alınacak basit önlemler hayati önem taşıyor. Pişmiş yemeklerin oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilmemesi gerekirken et, tavuk ve balık gibi ürünlerin tamamen pişirilmesi hayati derecede önem taşıyor. Mutfakta çapraz bulaşmayı engellemek amacıyla çiğ ve pişmiş gıdaların mutlaka ayrı kaplarda saklanması öneriliyor. Buzdolabı sıcaklığının 4 derecenin altında olması gerekirken dondurucudan çıkarılan gıdalar asla oda sıcaklığında çözdürülmemeli ve bu işlem buzdolabında gerçekleştirilmeli.