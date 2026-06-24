Kütahya’da okulda dağıtılan tavuklu pilav kabusa döndü: 84’ü öğrenci 98 kişi zehirlendi!

Kütahya’da bir ortaokulda düzenlenen gençlik şöleninde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 84’ü öğrenci toplam 98 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GENÇLİK ŞÖLENİ HASTANEDE BİTTİ

Olay, Meydan Mahallesi’nde bulunan Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda gerçekleştirilen gençlik şöleni kapsamında öğrenci ve velilere tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.

Ancak etkinliğin ardından bir süre sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi.

84 ÖĞRENCİ VE 14 VELİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri, ihbar üzerine gelen ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 98 kişiden 84’ünün öğrenci, 14’ünün ise öğrenci velisi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Edinilen bilgiye göre, tedaviye alınan öğrenci ve velilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)