Türkiye penis büyütme ameliyatında dünya ortalamasını geride bıraktı!

Penis büyütme ameliyatlarıyla ilgili uluslararası veriler, Türkiye'nin bu alanda dünya ortalamasının üzerinde olduğunu gösterdi. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin (ISAPS) Global Survey araştırmasında, dünya genelinde ankete katılan plastik cerrahların yüzde 8'i penis büyütme ameliyatı yaptığını bildirdi.

Türkiye'de ise bu oran yüzde 12,5 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye, araştırmada yer alan ülkeler arasında dünya ortalamasının üzerinde bir oran ortaya koydu. Ancak araştırmanın toplam ameliyat sayılarını değil, bu operasyonu gerçekleştiren plastik cerrahların oranını ölçtüğü belirtildi.

YUNANİSTAN VE İTALYA DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada penis büyütme operasyonunun plastik cerrahlar arasındaki yaygınlığı ülkeden ülkeye önemli farklılık gösterdi.

Yunanistan yüzde 14,8 ile listenin en yüksek oranına sahip ülke olurken, Romanya yüzde 13,1, İtalya yüzde 12,8 ve Türkiye yüzde 12,5 ile onu takip etti. Meksika'da bu oran yüzde 10,7, Almanya'da yüzde 9,7 ve Hindistan'da yüzde 8,7 olarak ölçüldü.

ARJANTİN VE BREZİLYA'DA AMELİYAT BİLDİRİLMEDİ

İspanya'da oran yüzde 4, Tayland'da yüzde 2,9 olurken, ABD'de yalnızca yüzde 1 olarak kaydedildi. Arjantin ve Brezilya'da ise ankete katılan cerrahlar arasında bu operasyonu gerçekleştirdiğini bildirenlerin oranı sıfır olarak yer aldı.

Ülkeler ve oranlar

Yunanistan: %14,8

Romanya: %13,1

İtalya: %12,8

Türkiye: %12,5

Meksika: %10,7

Almanya: %9,7

Hindistan: %8,7

Dünya ortalaması: %8

İspanya: %4

Tayland: %2,9

ABD: %1

Arjantin: %0

Brezilya: %0

ISAPS, söz konusu çalışmanın 2021 yılında gerçekleştirilen estetik ve kozmetik cerrahi işlemlerine ilişkin verileri kapsadığını ve araştırma için dünya genelinden 1.003 plastik cerrahın verilerinin derlendiğini açıkladı. Ülke bazındaki rakamların ise yeterli yanıt alınan ülkeler için yayımlandığı belirtildi.