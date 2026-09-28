Her şey size bağlı! Kadınlarda çoklu orgazmın yolları: Hem de tek seferde

Cinsellik üzerine yapılan araştırmaların geçmişinin diğer sağlık alanlarına kıyasla daha sınırlı olduğu biliniyor. Buna karşın insan vücudunun cinsel yanıt sürecine ilişkin bazı temel bilgiler bulunuyor. Bunların başında ise orgazmın farklı aşamalardan oluşması geliyor.

KADINLAR ART ARDA ORGAZM YAŞAYABİLİR

Araştırmalar sonucunda kadınların klitoral ve vajinal uyarılma sonucunda orgazm yaşayabildiği belirtildi. Bunun yanı sıra bazı kadınların aynı cinsel deneyim sırasında birden fazla kez orgazma ulaşabildiği aktarıldı.

Çoklu orgazmın yalnızca partnerle yaşanan cinsel ilişki sırasında mümkün olduğu yönündeki düşüncenin doğru olmadığı ifade edildi. Kadınların kendi kendilerine gerçekleştirdikleri cinsel uyarılma sırasında da art arda orgazm yaşayabildikleri açıklandı.

Bunun nedenlerinden birinin kadınların erkeklerde olduğu gibi belirgin bir refrakter dönem yaşamaması olduğu aktarıldı. Erkeklerde boşalmanın ardından vücudun bir süre cinsel uyarılmaya daha düşük tepki verdiği, kadınlarda ise aynı sürecin her zaman görülmediği ifade edildi.

Bu nedenle bazı kadınların ilk orgazmın ardından uyarılmaya devam ederek kısa süre içerisinde yeniden orgazm yaşayabildiği belirtildi. Çoklu orgazm deneyiminin kişiden kişiye değiştiği, bazı kadınların tek bir cinsel deneyim sırasında çok sayıda orgazm yaşadıklarını ifade ettiği aktarıldı.

KENDİ BEDENİNİ TANIMAK ÖNEMLİ

Uzmanların cinsel haz konusunda herkes için geçerli tek bir yöntem bulunmadığına dikkat çekti. Kadınların hangi uyarılma biçiminden daha fazla haz aldığının kişiden kişiye değiştiği aktarıldı.

Bazı kadınların klitoral uyarılmayla orgazma ulaşabildiği, bazılarının ise farklı uyarılma biçimlerinden haz aldığı ifade edildi.

Bu nedenle kişinin kendi bedenini tanımasının ve kendisine neyin daha fazla haz verdiğini keşfetmesinin önemli olduğu belirtildi. Mastürbasyonun da kişinin kendi cinsel tepkilerini anlamasına yardımcı olabilecek yöntemlerden biri olduğu aktarıldı.

AÇIK İLETİŞİME DİKKAT

Kişinin kendi haz noktalarını keşfetmesinin partneriyle yaşadığı cinsel deneyime de yansıyabildiği ifade edildi. Partnerler arasındaki açık iletişimin de bu süreçte önemli olduğu belirtildi.

Kadınların nelerden hoşlandıklarını partnerlerine ifade etmelerinin, cinsel deneyimin kişisel tercihlere göre şekillenmesine yardımcı olabileceği aktarıldı. Ön sevişmeye daha fazla zaman ayrılmasının veya çiftlerin kendilerini rahat hissettikleri farklı yöntemleri denemesinin de haz deneyimini etkileyebildiği belirtildi.

KEGEL EGZERSİZLERİ DE GÜNDEME GELDİ

Çoklu orgazm konusunda pelvik taban kaslarının da önemli olduğu belirtildi. Bu kapsamda Kegel egzersizlerinin pelvik taban kaslarını güçlendirmek amacıyla uygulandığı aktarıldı.

Kegel egzersizinde pelvik taban kaslarının sıkılıp ardından gevşetildiği ve hareketin düzenli olarak tekrarlandığı belirtildi. Pelvik taban kaslarının güçlendirilmesinin bazı kişilerde cinsel haz ve cinsel işlev üzerinde olumlu etkiler sağlayabildiği ifade edildi.

Orgazma yaklaşırken uyarılmanın tamamen sonlandırılması yerine hazzın belirli bir seviyede tutulmasının da bazı cinsel tekniklerde kullanıldığı aktarıldı. Bu yöntemde kişinin orgazma ulaşmadan önceki plato aşamasında daha uzun süre kalmasının hedeflendiği belirtildi.

HER KADIN AYNI ŞEKİLDE ORGAZM OLMUYOR

Araştırmalar sonucunda kadınların cinsel haz deneyimlerinin birbirinden farklı olduğu vurgulandı. Bu nedenle belirli bir pozisyonun veya uyarılma biçiminin herkes için aynı sonucu vermediği belirtildi.

Bununla birlikte bazı kadınlarda klitorisin de uyarılmasını sağlayan pozisyonların daha fazla haz verebildiği aktarıldı. Kişinin kendisi için daha fazla haz sağlayan pozisyonu keşfetmesinin ve bunu partneriyle paylaşmasının önemli olduğu ifade edildi.

Orgazm sırasında vücutta da çeşitli fizyolojik değişiklikler meydana geldiği belirtildi. Kalp atış hızının arttığı, sinir sistemindeki tepkiler nedeniyle özellikle bacaklarda olmak üzere vücudun bazı bölgelerinde istemsiz kasılmalar ve titremeler yaşanabildiği aktarıldı.

Birden fazla orgazm yaşanabilmesi için ilk orgazmın ardından uyarılmanın devam etmesi gerektiği belirtildi. Ancak yeniden orgazm yaşanmasının süresinin ve mümkün olup olmadığının kişiden kişiye değiştiği ifade edildi.

Kadınlarda çoklu orgazmın herkes tarafından aynı şekilde deneyimlenmediği, kişinin kendi bedenini ve cinsel tepkilerini tanımasının bu deneyimde önemli rol oynadığı belirtildi.