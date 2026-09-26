Yaş ilerledikçe daha genç görünmek isteyenlerin başvurduğu yöntemler genellikle cilt bakımı, beslenme ve egzersiz etrafında şekillenirken, İskoç nöropsikolog David Weeks'in araştırması dikkat çeken başka bir faktöre işaret etti. Edinburgh Hastanesi'nde çalışmalar yürüten Weeks'e göre düzenli fiziksel aktivitenin ardından cinsel yaşamın da kişinin olduğundan daha genç görünmesinde rolü bulunuyor.

3 BİN 500 KİŞİ İNCELENDİ

Weeks ve ekibinin çalışmasında 20 ile 104 yaş arasında yaklaşık 3 bin 500 kişi incelendi. Katılımcıların önemli bir bölümünü 50'li yaşlardaki kişiler oluşturdu. Araştırmaya alınan kişiler, gerçek yaşlarından daha genç göründüğü düşünülen bireyler arasından seçildi.

Katılımcılar çeşitli yaşam alışkanlıkları ve özel hayatları hakkında soruların yöneltildiği görüşmelere alındı. Görüşmeler sırasında katılımcıları gören altı kişilik jüri ise onların yaşlarını tahmin etmeye çalıştı. Araştırmacılar daha sonra jüri değerlendirmelerini katılımcıların yaşam biçimleriyle karşılaştırdı.

İLK SIRADA FİZİKSEL AKTİVİTE YER ALDI

Sonuçlara göre, olduğundan daha genç görünen kişilerde en fazla öne çıkan ortak özellik düzenli fiziksel aktiviteydi. Egzersiz yapan kişilerin, kronolojik yaşlarına kıyasla daha genç algılanma ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmada ikinci sırada ise cinsel yaşamın sıklığı dikkat çekti. Weeks'in aktardığı sonuçlara göre, haftada ortalama üç kez cinsel ilişki yaşayan kişilerin 7 ila 12 yıl daha genç göründüğü değerlendirildi.

Ancak araştırmaya göre bu etkinin cinsel ilişkinin sıklığıyla sınırsız biçimde artmadığı belirtildi. Haftada üç kezden daha az cinsel ilişkinin aynı avantajı sağlamadığı, daha yüksek sıklığın ise kişinin algılanan yaşında ilave bir gençlik etkisi oluşturmadığı ifade edildi.

SAĞLIKLA İLİŞKİSİ DE ARAŞTIRILDI

Çalışmada cinsel yaşamın yalnızca genç görünmeyle ilişkisi değil, sağlık ve yaşam kalitesi açısından olası etkileri de ele alındı.

Cinsel haz sırasında endorfin salgılanmasının arttığı ve bu doğal ağrı kesici özelliğe sahip hormonların özellikle baş ağrısı gibi şikayetlerin hafiflemesine katkı sağlayabileceği belirtildi.

1997 tarihli bir Galler araştırmasına göre ise haftada en az iki kez boşalan erkeklerde ölüm riskinin yarı yarıya daha düşük olabileceği öne sürüldü. Bununla birlikte bu bulgu, araştırmacıların aktardığı gözlemsel bir ilişki olarak sunuldu.

Kadınlar açısından da bazı varsayımlar ortaya konuldu. Göğüslerin okşanmasının meme kanseri riskini azaltabileceğine ilişkin hipotezlerden söz edilirken, bunun kesinleşmiş bir tıbbi sonuç olmadığı belirtildi.

GENÇ GÖRÜNMEYLE İLGİLİ BAŞKA FAKTÖRLER DE BULUNDU

Weeks'in çalışmasında fiziksel aktivite ve cinsel yaşamın yanı sıra sosyal çevrenin de önemli olduğu görüldü. Kişinin kendi yaş grubundan insanlarla sosyal aktiviteler gerçekleştirmesinin genç görünümle bağlantılı olduğu aktarıldı.

Bunun yanında kendisinden daha genç biriyle evli olmanın da algılanan yaş üzerinde etkili olabileceği belirtildi. Kadınlarda ise menopoz sonrasında hormon replasman tedavisi kullanılması, araştırmada genç görünümle ilişkilendirilen diğer faktörler arasında yer aldı.

"CİNSEL İLİŞKİNİN YAŞI YOK"

David Weeks, araştırmasının sonuçlarını British Psychological Society'ye sunarken cinsel yaşamın yalnızca genç yaşlara özgü görülmesine karşı çıktı.

Weeks'e göre cinsel tatmin, yaşam kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Nöropsikolog, toplumda yaşlı insanların cinsel yaşamının sona ermesi gerektiğine ilişkin yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Weeks, cinsel tatminin yaşam kalitesine katkısının ruhsal ve dini unsurların yanı sıra diğer ahlaki ve sosyal faktörlerle karşılaştırılabilecek düzeyde olduğunu belirterek, ileri yaştaki insanların cinselliğine yönelik daha olumlu bir yaklaşımın teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.