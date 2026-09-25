Cinsel hayatın yalnızca psikolojik ve fiziksel hazla sınırlı olmadığı, vücudun savunma mekanizmaları üzerinde de çeşitli etkiler oluşturabileceği belirtildi. Araştırmalara göre cinsel aktivitenin bağışıklık sistemini destekleyen bazı fizyolojik değişikliklerle bağlantılı olduğu ifade edildi.

ANTİKOR DÜZEYLERİYLE İLİŞKİLİ

ABD'deki Wilkes Üniversitesi'nden araştırmacıların 2004 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmada, haftada yaklaşık bir veya iki kez cinsel ilişkiye giren kişilerde immünoglobulin A (IgA) seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Bağışıklık sisteminin önemli unsurlarından biri olan IgA antikorları, vücudun hastalık etkenlerine karşı savunmasında rol oynuyor. Özellikle burun, ağız, akciğer ve bronşlar gibi solunum yollarındaki mukozaların korunmasına katkı sağlayarak çeşitli virüs ve bakterilere karşı ilk savunma hatlarından birini oluşturuyor.

STRES HORMONUNU DA ETKİLİYOR

Cinsel aktivitenin bağışıklık sistemiyle bağlantılı olabileceği bir diğer mekanizmanın ise stres olduğu belirtildi.

Uzun süre devam eden stresin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebildiği ve bunun temel nedenlerinden birinin vücutta uzun süre yüksek kalan kortizol seviyesi olduğu biliniyor.

Cinsel aktivite sırasında ve sonrasında beyinde endorfin, dopamin ve oksitosin gibi çeşitli kimyasalların salgılanması ise rahatlama ve iyi hissetme haliyle ilişkilendirildi. Bu süreç, kortizol seviyesinin düzenlenmesine katkı sağlayabiliyor.

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi araştırmacılarının çalışması da daha sık cinsel ilişki ile ertesi gün gözlenen daha olumlu kortizol profilleri arasında bir ilişki bulunduğuna işaret etti.

UYKU ÜZERİNDEN BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEBİLİYOR

Cinsel aktivitenin bir başka etkisi ise uyku üzerinden ortaya çıktı. Özellikle orgazm sonrasında oksitosin ve prolaktin hormonlarının salgılanması, gevşeme ve uykuya geçiş sürecini destekleyebiliyor.

Sleep dergisinde yayımlanan bir araştırmada da cinsel aktivitenin uyku üzerindeki etkileri incelendi. Bulgular, özellikle orgazmla sonuçlanan cinsel aktivitenin uykuya dalmayı kolaylaştırabileceğini ve uyku kalitesini artırabileceğini gösterdi.

Bunun bağışıklık sistemi açısından da önemi bulunuyor. İyi ve yeterli uyku, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Nature Reviews Immunology dergisinde yayımlanan çalışmalar, uykunun bağışıklık hücrelerinin işleyişi ve sitokinler ile lenfositler gibi savunma mekanizmalarıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİSİ BÜYÜK

Dolayısıyla düzenli cinsel aktivitenin bağışıklık üzerindeki olası etkisi tek bir mekanizmaya dayanmıyor. Antikor düzeyleri, stresin azalması ve daha kaliteli uyku gibi birbirini tamamlayan süreçler üzerinden ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmalar daha çok düzenli cinsel aktivite ile bağışıklık sisteminin bazı göstergeleri arasında ilişki bulunduğuna işaret ediyor.

Kendinizi yorgun ve uykusuz hissettiğiniz dönemlerde daha kolay hastalanmanızın arkasında bağışıklık sisteminin uyku ve stresle olan güçlü bağlantısı bulunuyor. Cinsel aktivitenin ise bu süreçleri olumlu yönde etkileyebildiği belirtildi.