Tam 5 saat 30 dakika uğraştı! 80 kiloluk dev yayın balığını sonunda yakaladı

Yıllardır balıkçılık yapan tecrübeli bir iş insanı, doğada az rastlanır büyüklükteki devasa bir yayın balığıyla hayatının en zorlu sınavını verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan rutin balık avı gezisi, öğlen saatlerinde oltaya takılan dev canlıyla bir anda nefes kesen bir hayatta kalma ve sabır mücadelesine dönüştü.

80 KİLOLUK DEV BALIK OLTAYA TAKILDI

50 yaşındaki iş insanı Eliseu Taroco, arkadaşlarıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği balık tutma etkinliği sırasında hayatının avına imza attı. Yaklaşık 30 yıldır balıkçılıkla uğraşan ve bölgedeki bir çiftlikte sık sık vakit geçiren deneyimli balıkçı, Pazar günü gerçekleşen olayda otuz yıllık kariyerinde ilk kez bu devasa boyutlarda bir canlıyla karşı karşıya geldi.

DEV CANAVARLA TAM 5 SAAT 30 DAKİKA MÜCADELE EDİLDİ

Sabah 06:30 sıralarında başlayan av maratonunda beklenen an öğlen saatlerinde yaşandı. Oltaya takılan yaklaşık 2 metre (1,74 metre) uzunluğunda ve tam 80 kilogram ağırlığındaki dev jaú yayın balığı, balıkçıya ecel terleri döktürdü.

Devasa balığı sudan çıkarabilmek için tam 5 saat 30 dakika boyunca kesintisiz bir mücadele veren Eliseu, o anları "Daha önce hiç bu kadar büyük bir balık yakalamamıştım. Devasa. O an çok fazla düşünemiyorsunuz, sadece saf adrenalin var" sözleriyle dile getirdi.

BALIKÇI KULLANDIĞI EKİPMANI AÇIKLADI

Alcinópolis bölgesinde bulunan Taquari Nehri'nde gerçekleşen bu zorlu avda en çok merak edilen konulardan biri de oltanın 80 kiloluk ağırlığa nasıl dayandığı oldu. Clickpetroleoegas'ın haberine göre, Kosta Rika'da yaşayan iş insanı Eliseu, dev balığın büyüklüğünün süreci ağırlaştırdığını ancak bu tür durumlar için özel olarak tasarlanmış sağlam ekipmanlar kullandığını belirterek "Bunun için gerekli ekipmanım hazır" açıklamasını yaptı.

REKOR KIRAN DEV BALIK FOTOĞRAFLARIN ARDINDAN NEHRE BIRAKILDI

Olay anına tanıklık eden arkadaşları, dev yayın balığı sudan çıkarılıp uygun pozisyona gelir gelmez bu tarihi anı fotoğraflar ve videolarla ölümsüzleştirdi. Zorlu mücadelenin ve kayıtların tamamlanmasının ardından rekor boyuttaki jaú yayın balığı, Eliseu ve arkadaşları tarafından sağ salim Taquari Nehri'nin serin sularına geri bırakıldı.