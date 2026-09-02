3 koca gemi aynı anda yanaştı! 8 bin 560 turist ilçeye akın etti!

Aydın’ın Kuşadası ilçesi, eylül ayına kruvaziyer turizmi hareketliliğiyle başladı. İlçeye aynı gün 3 kruvaziyer gemisi yanaşırken, gemilerle çoğunluğu ABD’li olan 8 bin 560 turist geldi.

3 KRUVAZİYER GEMİSİ AYNI ANDA KUŞADASI’NA YANAŞTI

Kuşadası Ege Port Limanı’na sabah saatlerinde Bahamalar bayraklı Odyssey Of The Seas ve Brilliance Of The Seas ile İtalya bayraklı AidaBlu isimli kruvaziyer gemileri yanaştı. Üç gemi, ilçeye çoğunluğu ABD’li 8 bin 560 yolcu turist getirdi. Kuşadası’na gelen turistler, ilçede hareketliliğin artmasına neden oldu.

TURİSTLERİN BİR KISMI EFES’E GİTTİ

Kruvaziyer gemileriyle ilçeye gelen turistlerin bir bölümü Kuşadası ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Bazı turistler ise tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret etmek üzere ilçeden ayrıldı.

EYLÜL AYINDAKİ HAREKETLİLİK ESNAFI MUTLU ETTİ

Kuşadası’nda kruvaziyer turizminin eylül ayında da hareketli günler yaşaması esnafı mutlu etti. İlçeye 3 kruvaziyer gemisiyle gelen 8 bin 560 turist, kentte turizm hareketliliği oluşturdu. (DHA)