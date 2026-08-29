Tam 34 dev beton denize batırılacak! 3 bin 500 tonluk yapılar tek tek denize indiriliyor

Devasa beton yapıları, yüzer platformları ve yüksek hassasiyetli konumlandırma sistemlerini bir araya getirerek yeni bir deniz duvarının montajına başlandı.

34 DEVASA BETONARME DENİZE BATIRILACAK

Qingdao Entegre Deniz Enerjisi Geliştirme Sanayi Parkı projesi kapsamında yürütülen ve her biri 3.500 ton ağırlığında ve beş katlı bir bina yüksekliğindeki 34 devasa betonarme yapının denize batırılması hedefleniyor.

Çin'in Qingdao kıyılarında yapılan çalışmalarda, Ağustos 2026'nın başlarında ilk ünitesi yerleştirilen 675 metrelik güney deniz duvarı; açık deniz rüzgar enerjisi, fotovoltaik güneş enerjisi ve hidrojen faaliyetlerini kapsayacak devasa bir enerji kompleksine koruma ve altyapı sağlayacak.

5 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDEKİ DEVALAR DENİZE İNDİRİLİYOR

Projede kullanılan ve "kazık temel" olarak adlandırılan betonarme bloklar 16,07 metreye 24,19 metre boyutlarında olup 12 ila 15 metre arasında yüksekliğe ulaşıyor. Bir yönde 16 metreyi, diğer yönde 24 metreyi aşan bu dev binalar, kendi ağırlıkları sayesinde dalga hareketlerine ve çetin deniz ortamına karşı doğal bir istikrar sunuyor. Ağır yerçekimi yapısı modeline göre tasarlanan bu blocks'lardan güney kıyı duvarına toplam 34 adet yerleştirilecek.

DEV BETON BLOKLAR DEV HAVA YASTIKLARIYLA TAŞINIYOR

3.500 tonluk dev yapıların deniz yolculuğu oldukça karmaşık bir mühendislik süreci gerektiriyor. Üretim alanındaki bloklar dev hava yastıklarıyla kaldırılarak yüzer iskeleye aktarılıyor ve ardından römorkörler vasıtasıyla denize çekiliyor.

Su çekimi 8.7 metre olan yapının taşınması sırasında 1 kilometrelik mesafe, dengenin korunması amacıyla yaklaşık bir saatte katediliyor. Operasyonların güvenliği için yüksek gelgit zamanları tercih edilirken, uygun deniz koşullarında iki günde bir ünite move ettirilerek ayda 12 bloğun yerleştirilmesi planlanıyor.

GPS VE AKILLI İZLEME SİSTEMİ MİLİMETRİK HASSASİYET SAĞLIYOR

Deniz tabanına yaklaşık 17 metre derinliğe indirilen blokların montajında milimetrik sapmalar bile büyük önem taşıyor. Yapıların üzerine önceden entegre edilen 12 ankraj noktası, 4 su giriş vanası ve otomatik su kontrol sistemleri yardımıyla daldırma işlemi yapılıyor.

Mühendisler tarafından geliştirilen akıllı izleme sistemi ve GPS sayesinde, yapının eğimi ve açısı anlık olarak takip edilerek santimetre düzeyinde tam hassasiyetle yerleşimi sağlanıyor.

40 BİN METREKARELİK ALANDA TEK BİR BLOK İÇİN YAKLAŞIK 1.300 METREKÜP BETON KULLANILIYOR

Yapımına 31 Mart 2026'da ilk büyük prefabrik ünitenin dökümüyle başlanan proje için 40 bin metrekarelik özel bir ön üretim alanı kuruldu. Tek bir blok için yaklaşık 1.300 metreküp beton ve 150 ton çelik kullanılıyor. Özel metal kalıplar ve modüler tabanlar sayesinde döküm aşamaları bölüm başına bir günde tamamlanabiliyor. Clickpetroleoegas'ın haberine göre, tuzlu su ve okyanus spreyinin yol açacağı korozyona karşı yüksek dayanıklılık parametrelerine sahip olan betonlar, ancak sıkı denetimlerden geçtikten sonra deniz taşımacılığına onay alabiliyor.

DEV DUVAR ÇİN'İN YENİ ENERJİ ÜSSÜNÜ KORUYACAK

Qingdao'nun Jimo bölgesindeki Tianheng denizcilik alanında yükselen 675 metrelik deniz duvarı, bölgedeki kıyı altyapısını genişletme projesinin kritik bir parçasını oluşturuyor. Uluslararası yüklenici grup CSCEC tarafından duyurulan detaylara göre deniz duvarı; deniz dolgusu, kıyı koruma ve ulaşım yollarını kapsayan projenin merkezinde yer alarak açık deniz rüzgar, güneş ve hidrojen enerjisi tesislerine korunaklı bir liman altyapısı sunacak.