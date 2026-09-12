Oto parçası ararken buldu: İçinden 1.800 yıllık kemikler çıktı

Polonya'da bir hurdalıkta yedek otomobil parçası arayan bir adam, yaklaşık 1800 yıllık olduğu değerlendirilen bir kalkan parçası buldu. Eseri müzeye gönderen adamın bulduğu parçanın içinden ise yakılmış kemik kalıntıları çıktı. Arkeologlar, buluntunun bir Vandal savaşçısına ait olabileceğini değerlendirdi.

HURDALIKTA BULUNDU

Olay, Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın güneydoğusundaki Hrubieszów kasabasında meydana geldi. Bir hurda deposunda otomobil parçası arayan adam, eski olduğunu düşündüğü bir kalkan parçasıyla karşılaştı. Bulduğu eserin fotoğrafını Hrubieszów'daki Peder Stanisław Staszic Müzesi'ne gönderdi.

Müze arkeologları, parçanın muhtemel tarihini ve kökenini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, kalkanın iç kısmındaki kurumuş toprak yığınında yakılmış kemik kalıntıları tespit edildi.

1800 YILLIK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Buluntunun, kalkanın ortasında yer alan demir "çıkıntı" ya da "umbo" olduğu belirlendi. Bu parça, kalkanın ahşap ve deriden oluşan gövdesinin ortasında bulunuyor ve savaşçının elini koruyordu.

Ahşap ve deri bölümlerin zamanla çürüdüğü, geriye ise demir parçanın kaldığı belirtildi. Arkeologlar, parçanın sivri biçiminin ve yaşının, onun MS 2'nci yüzyıla ait Vandal kökenli bir kalkan olabileceğine işaret ettiğini değerlendirdi.

İÇİNDEN YAKILMIŞ KEMİKLER ÇIKTI

Müze yetkilileri, umbonun yüksek sıcaklığa maruz kaldığını gösteren izler bulunduğunu belirtti. Kalkanın içinde tespit edilen yanmış kemiklerle birlikte değerlendirildiğinde, buluntunun Vandal topluluğundan bir savaşçının yakılarak gömüldüğü bir mezara ait olabileceği ifade edildi.

Vandallar, o dönemde bugünkü Polonya topraklarında yaşayan Cermen topluluklarından biri olarak biliniyor. Livescience'ın haberine göre, Polonya'daki Przeworsk kültürüyle de ilişkilendirilen Vandallar, ilerleyen yüzyıllarda güneye göç etti ve MS 429'da Kuzey Afrika'ya yerleşti.

MEZARIN GERİ KALANI KAYIP

Arkeologlar, kalkanın bulunduğu mezarın zaman içinde tahrip olduğunu ve mezarın geri kalanına ilişkin önemli bilgilerin kaybolduğunu belirtti.

Müze ekibi, mezarda başka hangi eşyaların bulunduğunun artık bilinmesinin mümkün olmayabileceğini aktardı. Arkeologlara göre mezarda bir kılıç, mızrak uçları, ciritler, kemer tokası veya pelerin tokası gibi başka savaşçı eşyaları da bulunmuş olabilir.