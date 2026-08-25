Karahantepe'de eşi benzeri görülmemiş 11 bin yıllık heykel bulundu!
Şanlıurfa Karahantepe'deki 2026 kazılarında, leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen 11 bin yıllık eşsiz bir kompozit heykel bulundu. Taş seki üzerinde gün yüzüne çıkarılan 70 santimetrelik eser, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.
Şanlıurfa Karahantepe'de sürdürülen kazılarda daha önce benzerine rastlanmayan üsluba sahip 11 bin yıllık kompozit heykel gün yüzüne çıktı.
Leopar sırtında oturan bir insanı betimleyen 70 santimetre yüksekliğindeki eserin arkeoloji dünyasında geniş yankı uyandırması bekleniyor.
Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı kazılarında dünyada eşi görülmemiş bir keşfe ulaşıldı.
Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki kompozit heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor.
LEOPAR SIRTINDA İNSAN FİGÜRÜ
Eserin üslubunun daha önce bilinen hiçbir örnekle örtüşmemesi, keşfi arkeoloji dünyasında son derece nadir bir konuma taşıyor. Heykel, 3 metre çapında ve zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu.
(AA)