Gölün 20 metre altında buldular: Tam 10 bin 500 yıllık olduğu ortaya çıktı

Arkeoloji dünyası, şimdi de suyun onlarca metre altında yapılan beklenmedik bir keşifle çalkalanıyor. Bir gölün karanlık sularında yürütülen araştırmalar sırasında bilim insanları, insanlık tarihinin karanlıkta kalmış bir dönemine ait inanılmaz izlerle karşılaştı.

Derinlerde saklanan bu gizemli kalıntılar, binlerce yıl öncesine dayanan yaşam biçimlerini ve insan elinden çıkmış devasa sırları yeniden tartışmaya açtı.

10.500 YILLIK AHŞAP YAPILAR SU ALTINDAN ÇIKTI

Almanya'nın kuzeyindeki Arendsee Gölü'nde Saksonya-Anhalt Eyaleti Kültürel Miras Yönetimi ve Arkeoloji Dairesi (LDA) tarafından yapılan su altı araştırmalarında, tam 10.500 yıl öncesine ait ve olağanüstü derecede iyi korunmuş işlenmiş ahşap parçaları keşfedildi.

Yaklaşık 20 metre derinlikte tespit edilen üzerinde ağaç kesim izleri olan 1,6 metre yüksekliğinde bir direk, 1,3 metreye varan yarılmış tahtalar, taş aletler ve hayvan kemikleri, Mezolitik dönem avcı-toplayıcılarının bilinmeyen yapılarını gün yüzüne çıkardı. State arkeoloğu Harald Meller, kalıntıların Orta Almanya’daki yapı izlerine tamamen yeni bir ışık tuttuğunu belirtti.

YAKLAŞIK 3.000 YIL ÖNCESİNE DAYANMASI EZBER BOZUYOR

Proje yöneticisi Marcel Weiß, ahşap kalıntıların tam olarak neyi temsil ettiğini belirlemenin Mezolitik toplulukları anlamak açısından kritik olduğunu ifade etti. Avcılık, toplayıcılık ve balıkçılıkla geçinen bu toplulukların inşa ettiği yapıların tarım toplumlarının gelişinden yaklaşık 3.000 yıl öncesine dayanması ezber bozuyor.

Eğer kalıcı yaşam alanları kanıtlanırsa, avcı-toplayıcı toplumların gelişimine dair tüm mevcut teoriler ve kabul gören yorumlar kökten değişebilir.

DEV TUZ KUBBESİ ZAMANI DURDURDU: JEOLOJİK MUCİZE MASA ÜSTÜNE YATIRILDI

Mezolitik veya Orta Taş Çağı'ndan kalma ahşap nesnelerin günümüze ulaşması imkansıza yakınken, Arendsee Gölü'nün altındaki dev tuz kubbesi sayesinde bu kalıntılar korundu. Çöküntü sonucu eski kıyı şeridinin ince bir tortu tabakası altında kalması, Bad Dürrenberg Şamanı dönemiyle de ilişkilendirilen alanı adeta bir zaman kapsülüne çevirdi.

Göl daha önce Neolitik dönem balık tuzaklarına ve Orta Çağ gemi/kano batıklarına da ev sahipliği yapmıştı.

SU ALTI YÜZEYİ SANİYE SANİYE HARİTALANDIRILDI

2026 baharındaki keşfin ardından yaş ve boyut tespiti için numuneler toplandı. Ardından Ilmenau'daki Fraunhofer IOSB-AST ortaklığıyla uzaktan kumandalı su altı robotu (ROV) ve yüksek çözünürlüklü sonar kullanılarak eski kıyı şeridi haritalandırıldı.

Dalış operasyonları yöneticisi Sven Thomas, yeni teknolojilerin arkeoloji için paha biçilmez olduğunu vurguladı. Heritagedaily'in haberine göre, araştırmacılar, bu nadir ahşap izlerin bir kulübe mi yoksa tarihte daha önce hiç karşılaşılmamış başka bir yapı mı olduğunu kesinleştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.