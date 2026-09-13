Evlerinin dibinde 12 metrelik bir çukur açıldı: 4 aile apar topar tahliye edildi

Bir kişi, pazar günü öğleden sonra arka bahçesinde yaklaşık 24 metre derinliğinde bir çukur açıldığını söyleyerek acil servisleri aradı. İhbarın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, yakındaki dört aile tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.

Yapılan resmi ölçüm ise çukurun yaklaşık 12 metre derinliğinde ve 3,6 ila 4,2 metre çapında bir krater olduğunu ortaya çıkardı. Çöküntünün, 1977'den önce terk edilen bir kömür madeniyle bağlantılı olduğu belirlendi.

ARKA BAHÇEDEKİ ÇÖKME PANİĞE NEDEN OLDU

Olay, 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 15.25 sıralarında meydana geldi. ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Dunmore bölgesinde, College Avenue 1402 numaralı adreste yaşayan bir kişi, arka bahçesinin çöktüğünü bildirerek acil servisleri aradı.

İhbarı yapan kişi, arka bahçesinde yaklaşık 80 fit yani 24 metre derinliğinde bir çukur oluştuğunu söyledi. Bunun üzerine kurtarma ekipleri aynı öğleden sonra bölgeye sevk edildi.

İTFAİYECİLER ÇUKURU ÖLÇTÜ, DERİNLİĞİ 12 METRE ÇIKTI

Olay yerine ulaşan Dunmore İtfaiyesi, krater üzerinde resmi ölçüm yaptı. Pensilvanya Çevre Koruma Dairesi'nin (DEP) Kuzeydoğu bölge ofisinin bölgesel iletişim müdürü Patti Monahan'a göre, kraterin çapı 3,6 ile 4,2 metre arasında, derinliği ise yaklaşık 12 metre olarak ölçüldü.

İlk ihbarda belirtilen 24 metrelik derinlik ile resmi ölçüm arasındaki fark dikkat çekti. Buna rağmen yaklaşık 12 metre derinliğindeki kraterin ciddi büyüklükte olduğu belirtildi.

Pensilvanya Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı da olayın takibine dahil olurken, Halk Sağlığı Departmanı da durumu izlemeye başladı.

12 METRELİK KRATERİN ALTINDAN TERK EDİLMİŞ KÖMÜR MADENİ ÇIKTI

Yapılan incelemelerde çöküntünün, 1977'den önce gerçekleştirilen kömür madenciliği faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Terk Edilmiş Madenlerin Islahı Bürosu yetkilileri, eski madenlerden kaynaklanan sorunlarla ilgileniyor. Kurum; yeraltı yangınları, toprak çökmeleri, tehlikeli yamaçlar, açık kuyular ve maden girişleri ile geçmiş kömür madenciliğinden kaynaklanan su kirliliği gibi sorunları ele alıyor.

Dunmore ve komşusu Scranton, 20. yüzyılda ABD'nin yoğun madencilik yapılan bölgeleri arasında yer aldı. Bölgede bugün sokakların, arka bahçelerinin ve garajların altında geçmişte kömür madenciliği faaliyetleriyle oluşturulan tünel ağları bulunuyor.

DÖRT AİLE EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Kraterin çevresindeki dört mülk tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliye edilen adresler arasında College Avenue üzerindeki 1400, 1402 ve 1404 numaralı evler ile Jefferson Avenue üzerindeki 2216 numaralı adres yer aldı.

Sakinler pazar günü saat 15.36 sıralarında evlerinden çıkarıldı. Yaklaşık yarım saat sonra, saat 16.09 civarında, bölgenin yeniden güvenli olduğu değerlendirilerek sakinlerin evlerine dönmelerine izin verildi.

DEP yetkilisi Patti Monahan, tahliyenin ardından durumun güvenli olduğunu belirterek, "Herkes güvende ve her şey yolunda" dedi.

MADEN ÇÖKMESİNİN KESİN NEDENİ HALA ARAŞTIRILIYOR

Tahliye sona ermiş olsa da olayla ilgili inceleme tamamlanmadı. Terk Edilmiş Madenlerin Islahı Bürosu yetkilileri, çöküntünün kesin nedenini ve oluşan boşluğun kalıcı olarak nasıl doldurulacağını araştırmayı sürdürecek.

İncelemenin bir diğer amacı da bölgede bulunan benzer maden yapılarının çevredeki diğer mülkler açısından risk oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek. Clickpetroleoegas'ın haberine göre, şimdiye kadar bu riskin varlığı ne doğrulandı ne de kamuoyuna açıklandı.

BÖLGE YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayın ardından bölge yönetiminin de konuya ilişkin açıklama yapması beklenirken, Dunmore bölge yöneticisi Greg Wolff'a ulaşılmaya çalışıldı ancak yanıt alınamadı.

Bölgede yaşayanlar açısından ise 12 metrelik kraterin ortaya çıkması, yerleşim alanlarının altında bulunan eski kömür madenlerinin oluşturabileceği riskleri yeniden gündeme getirdi.