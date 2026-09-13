20 yıl aynı piyango numaralarını oynadı: Sonunda tutturdu

Bir kadın, 20 yıldır kullandığı aynı piyango numaralarını bir kez daha oynadı. Kadın, tek bir çekiliş için aldığı üç biletin de kazanan numaraları taşıdığını öğrenince toplam 150 bin dolar ödül kazandı.

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan kadın, Maryland Piyangosu yetkililerine 20 yıldır aynı Bonus Match 5 numaralarını oynadığını söyledi. Kadın, bu nedenle White Plains'teki White Plains Wine & Spirits adlı işletmeden aynı çekiliş için 3 bilet aldı.

20 YILDIR DEĞİŞTİRMEDİĞİ NUMARALARI YENİDEN OYNADI

Kadın, üç biletin de kazandığını fark ettiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını ve sonucu doğrulamak için hemen kız kardeşinden yardım istediğini anlattı.

Kadın, "Önce kız kardeşimi arayıp rakamları okutmam gerekti. Kumar oynayan biriyle konuşmam gerekiyordu" dedi.

ÜÇ BİLETİN DE ÖDÜLÜ 50 BİN DOLAR ÇIKTI

UPİ'nin haberine göre, kadının kız kardeşi, üç biletin her birinin 50 bin dolarlık ödül kazandığını doğruladı. Böylece kadın, tek çekilişte toplam 150 bin dolar kazandı.

Kadının eşi ise kazanan kişinin kendisi olduğunu en son öğrendiğini söyledi.

KAZANDIĞI PARAYI EVİNE HARCAYACAK

150 bin dolarlık ödülün sahibi olan kadın, kazandığı parayı evinde yapacağı bazı tadilat işlerinde kullanacağını belirtti.