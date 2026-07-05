Devlet başkanı bile karşı çıkamadı! Canlı yayında dümdüz ettiler

Çin'in Guizhou eyaletine bağlı Xingyi şehrinde, fantastik anime filmlerindeki yapılara benzetilen ve turistlerin uğrak noktası olan 10 katlı derme çatma ev, yerel yönetimle yaşanan yıllarca süren anlaşmazlığın ardından iş makineleriyle yıkıldı.

DEV PROJE İPTAL OLDU AMA O KAT ÇIKMAYA DEVAM ETTİ

Her şey, 2018 yılında bölgede planlanan 324 hektarlık dev turizm projesi nedeniyle köyün yıkılmasıyla başladı. Proje daha sonra iptal edildi ancak 43 yaşındaki Chen Tianming ve ailesi mülklerini terk etmeyi reddetti. Ev, Çin'de yıkıma direnen yapılar için kullanılan tabirle bir "çivi ev" haline geldi.

Chen, eski tek katlı taş aile bungalovunu genişletmek için 8 yılda kendi cebinden 200.000 yuan (yaklaşık 29.000 dolar) harcadı. Yıkım uyarılarına meydan okuyarak; 2019'da 5. katı, 2022'de 6. katı ve 2023'te 7. katı bitirdi. En nihayetinde dar geçitler, ahşap ek binalar ve fenerlerle süslü 10 katlı dikey bir yapı ortaya çıktı ve gayri resmi bir turizm merkezine dönüştü.

BAMBULARLA TUTTURULAN EV İÇİN SON EMİR

Ancak yapı; ahşap kirişler, bambu iskeleler ve halatlar gibi doğaçlama malzemelerle destekleniyordu. Yetkililer, ruhsatsız olan evin ciddi güvenlik riski taşıdığını belirterek Ağustos 2024'te yapıyı yasa dışı ilan etti. Chen'in mahkemelere yaptığı temyiz başvuruları sonuç vermedi. 18 Mayıs 2026'da yayınlanan nihai bildirimin ardından, Çarşamba (20 Mayıs) günü kolluk kuvvetleri operasyon başlattı.

TELEFONUNA EL KONULDU, BİRKAÇ SAATTE DÜMDÜZ OLDU

Ailesiyle birlikte evden çıkarılan ve operasyon sırasında telefonuna el konulan Chen, 8 yıllık emeğinin sadece birkaç saat içinde yıkılışını izledi. Dev yapı tamamen yıkılarak orijinal tek katlı taş bungalov haline geri döndürüldü.

Yıkımın ardından AFP'ye konuşan Chen Tianming, "Pişmanlık duymuyorum, çünkü pişmanlık faydasızdır" dedi ve yıkımı gerçekleştiren gücün çok büyük olduğunu belirtti. Yapılan zorla yıkımın yasa dışı ilan edilmesi için hukuki yardım arayacağını söyleyen Chen, eğer haklılığını kanıtlarsa mülkünü gelecekte yeniden eski haline getirmeyi denemek istiyor.