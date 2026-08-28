610 gram doğan 19 günlük bebek Ordu'da kalp ameliyatına alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 24 haftalık gebe Vildan Baş, 10 Ağustos'ta Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğum yaptı.

"Rüzgar" adı verilen 610 gram ağırlığındaki bebeğe, doğumsal kalp hastalıklarından "Patent Duktus Arteriozus (PDA)" teşhisi konuldu.

İlaç tedavisine rağmen damarın kapanmaması üzerine, bebeğin ambulans uçakla İstanbul'daki bir hastaneye sevki planlandı.

Sevk sırasında oluşabilecek riskler yeniden değerlendirilerek Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne davet edildi.

Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar, Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ferhat Borulu ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak ile hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde bebeği ameliyat etti.

Bebeğin açık kalan kalp damarı, yatak başında gerçekleştirilen operasyonla kapatıldı.

"ÇOCUĞUN DAMARINI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KAPATTIK"

Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde açık kalan damarla sık karşılaştıklarını belirtti.

Bu damarın ilaçla kapatılmaya çalışıldığını ancak Rüzgar bebeğin tedaviye yanıt vermemesi üzerine cerrahi müdahale gerektiğini anlatan Karaci, "Yoğun bakım doktoru arkadaşlar bunu ilaçla kapatmaya çalışıyorlar. İlaçla kapanmayınca cerrahi olarak kapatılmasını sağladık." dedi.

Karaci, hastane şartlarının uygun olması halinde bu tür operasyonların bebeğin bulunduğu merkezde gerçekleştirilebildiğini belirterek, "Bugün de Ordu'da böyle bir bebek vardı. Doktor arkadaşla konuştuk, hastane şartları müsait olduğu için buraya geldik. Çocuğun damarını başarılı bir şekilde kapattık. Operasyon güzel geçti. İnşallah çocuk bundan sonra hızlı bir şekilde büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar da ekip olarak Ordu'ya davet üzerine geldiklerini belirterek, bebeğe başarılı bir PDA kapatma işlemi uygulandığını söyledi. Kasar, "Sağ olsun hocalarımız davet üzerine Ordu'ya geldi. Hastamıza başarılı bir PDA kapatma işlemi uygulandı. Şu anda bebeğin yoğun bakımda takibi devam ediyor." ifadelerini jullandı.

Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak ise bebeğin operasyon sonrası sağlık durumunun yakından takip edildiğini kaydetti.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Yılmaz da operasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Prof. Dr. Ali Rıza Karaci'ye Teşekkür Belgesi takdim etti. (AA/ Haber fotoğrafı: Arşiv)