20 tonluk kaya düştü: Yol kapandı, şelale gibi su fışkırdı

Otoyolda tünelin girişinde meydana gelen heyelanda bazı kaya parçalarının 20 tona kadar çıktığı tahmin edildi.

Şiddetli yağışın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açılırken tünelin üzerindeki yamaçta kapsamlı güvenlik çalışması başlatıldı.

TONLARCA KAYA YOLA DÜŞTÜ

Hindistan’daki Mumbai-Pune Otoyolu’nun “Missing Link” olarak bilinen bölümünde 6 Temmuz’da heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışın ardından tünel girişinin üzerindeki yamaçtan büyük kaya parçaları koptu.

Kaya parçalarından bazılarının 17 ila 20 ton ağırlığında olduğu tahmin edildi. Düşen kayalar tünel girişindeki yapıya zarar verirken Mumbai yönündeki yol da trafiğe kapatıldı.

YAMAÇTAN ADETA ŞELALE AKTI

Heyelan sırasında kayanın içinden yeni su kanalları da oluştu. Bu kanallardan akan su, Mumbai yönündeki yolun üzerinde adeta bir şelale oluşturdu.

Yetkililer, yoğun yağış sırasında yamaçta oluşan su akışının kayaları daha da gevşetmesini önlemek için suyun yönünü değiştirmeye başladı. Bu çalışma için bir hidrologdan da görüş alındı.

GEVŞEK KAYALAR TEK TEK TEMİZLENİYOR

Çalışmalar kapsamında yamaçtaki gevşek ve aşınmış kayalar temizleniyor. Riskli bölümlere çelik ankrajlar yerleştirilerek kayalar daha sağlam kaya tabakasına bağlanıyor.

Bazı bölümlerin üzerine yüksek gerilimli çelik ağlar kuruluyor. Daha büyük kayaların yola ulaşmasını önlemek için yamaç boyunca çelik bariyerler de yerleştiriliyor.

1,38 HEKTARLIK ALAN GÜÇLENDİRİLİYOR

Maharashtra Eyalet Karayolu Geliştirme Kurumu (MSRDC), tünel girişlerinin üzerindeki yaklaşık 1,38 hektarlık yamaçta çalışma yürütüyor.

IIT-Bombay’ın önerileri doğrultusunda sürdürülen çalışmaların yaklaşık yüzde 50-60’ı tamamlandı. The Indian Express'in haberine göre, güvenlik çalışmalarının ekim ayının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

BU KEZ DAHA BÜYÜK KAYALARA KARŞI ÖNLEM ALINIYOR

Heyelanın ardından yetkililer, özellikle tünel girişinin hemen üzerindeki bölgeye öncelik verdi.

Daha önce tünel çıkışlarının yaklaşık 15 metre yukarısına kadar kaya düşmesine karşı önlem alınmıştı. Ancak temmuz ayında yaşanan heyelan, yoğun yağış sırasında daha yüksek bölümlerin de risk oluşturabileceğini gösterdi.

Bu nedenle yeni güçlendirme çalışmalarında daha yüksek bir güvenlik standardı uygulanıyor. Güçlendirilen bölümlerin 100 yılda 1 olasılıklı hava olayına değil, 1000 yılda 1 olasılıklı hava olayına dayanacak şekilde tasarlandığı bildirildi.

8,9 KİLOMETRELİK TÜNELİN ÜSTÜ YENİDEN GÜVENE ALINIYOR

“Missing Link” projesinin içinde 8,9 kilometrelik bir tünel bulunuyor. Toplam 13,3 kilometrelik proje, Mumbai-Pune Otoyolu’nun kazaların sık yaşandığı Khandala geçidine alternatif olarak inşa edildi.

Projenin maliyeti 6.695 crore rupi olarak belirtiliyor. Heyelan sonrası yapılan ek güvenlik çalışmalarının maliyeti ise ayrıca hesaplanıyor.