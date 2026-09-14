Zülfü Livaneli'den Yiğidim Aslanım tartışmasına Nasreddin Hocalı gönderme

19 Mart sürecinden sonra Özgür Özel'in mitinglerinde sıkça duyulan 'Yiğidim Aslanım' şarkısı çevresinde yürüyen polemik büyüyor.

Sanatçı Zülfü Livaneli, "Yiğidim Aslanım" adlı eserinin YENİ Parti mitinglerinde artık çalınmaması yönünde ricada bulunduktan sonra yorumlar art arda geldi.

İktidara yakın medya ve bazı sosyal medya hesapları durumu "Livaneli'den partiye şok" veya "muhalefette çatlak" şeklinde yorumladı. Sanatçının partinin duruşundan ya da yönetiminden rahatsız olduğu için bu kararı aldığı öne sürüldü.

"KİMSE ALTINDA BİR ŞEY ARAMASIN"

Sanatçı tepkiler üzerine "Buradaki tek gerekçe, ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın" açıklamasını yapmıştı.

'Çatlak' ve 'siyasi bölünme' iddiaları bu açıklama sonrasında da dinmeyince, Zülfü Livaneli Nasreddin Hoca fıkrasıyla yaşananları özetledi.

NASREDDİN HOCA FIKRASIYLA YANIT

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Livaneli şunları yazdı:

"Nasreddin hoca bir gün eşeğine binmiş gidiyor yanında da oğlu yürüyormuş. Yolda bazıları demiş ki, koca adam eşeğe biniyor, çocuğu da yanında yürütüyor. Ayıp. Hoca düşünmüş, söylenenleri doğru bulmuş ve kendisi eşekten inip oğlunu oturtmuş. Biraz daha gitmişler. Kimileri konuşmaya başlamış. Şuraya bak çocuğu eşeğe oturtmuş da koca adam yayan gidiyor. Olur mu hiç. Hoca onlara da hak vermiş. Bu sefer kendisi de binmiş eşeğe. Görenler demiş ki şu rezalete bak, zavallı eşeğin üstünde iki kişi. Olacak iş mi? En sonunda hoca baktı ki olmayacak eşeği sırtına almış, yola koyulmuş. İşte sosyal medya böyle bir şey."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada bir kullanıcının YENİ Parti'nin mitinglerde 'Yiğidim Aslanım' çalmasını eleştirdiği gönderisine eserin sahibi Zülfü Livaneli yanıt vermişti.

"Birikmiş muhalif enerjiyi itinayla söndürmenin melodisi haline getirildi" diyerek Livaneli'ye seslenen kullanıcıya Livaneli cevap vererek "Aynı gerekçelerle ben de artık çalmamalarını rica ettim" demişti.